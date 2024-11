Hàng thiết yếu không thể áp thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem xét khởi động lại điện hạt nhân Ninh Thuận

Chiều 27-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình QH về việc tiếp tục chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Chính phủ cho biết việc tái khởi động lại điện hạt nhân Ninh Thuận là cần thiết, có cơ sở và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Theo tờ trình, nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục tăng cao. Quy hoạch điện VIII cho thấy, tổng công suất đặt hệ thống điện hiện nay từ khoảng 80 GW tăng lên 150 GW vào năm 2030 và lên đến khoảng 490-573 GW vào năm 2050.

Theo Quy hoạch điện VIII, tổng công suất đặt hệ thống điện sẽ tăng từ 80.000 MW hiện nay lên 150.000 MW vào 2030 và đạt khoảng 490.000 - 573.000 MW vào năm 2050. Tại quy hoạch này, nhiều nguồn điện than và khí LNG bị khuyến cáo hạn chế và gặp khó khăn trong triển khai. Do đó, phát triển nguồn điện cần đáp ứng mục tiêu kép là có nguồn điện mới để đủ điện, chuyển dịch năng lượng xanh và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050 theo cam kết tại COP26.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy thống nhất sự cần thiết về việc tiếp tục chủ trương đầu tư dự án và kiến nghị QH và UBTVQH xem xét, quyết định việc tiếp tục chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo tờ trình của Chính phủ.