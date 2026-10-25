Hàng trăm card RTX 5090 bị tháo lấy chip để phục vụ máy chủ AI tại Trung Quốc

Những chiếc RTX 5090 trị giá hàng nghìn USD đang bị tháo rời ngay khi còn gần như mới. Chip GPU GB202 và 32 GB bộ nhớ GDDR7 sau đó được chuyển sang bo mạch nhỏ gọn hơn, phù hợp với máy chủ AI.

Một đoạn video do HKEPC chia sẻ cho thấy hàng trăm card đồ họa GeForce RTX 5090 xuất hiện trong một xưởng tại Trung Quốc. Thay vì được lắp vào máy tính chơi game, các sản phẩm này lần lượt bị tháo tản nhiệt, lấy chip GPU cùng bộ nhớ để chế tạo thành những bộ tăng tốc dành cho máy chủ AI.

Số card xuất hiện trong video đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm cả những phiên bản cao cấp có giá bán rất đắt đỏ. Đáng chú ý, một số mẫu RTX 5090 Founders Edition do Nvidia thiết kế cũng được nhìn thấy trong xưởng. VideoCardz cho biết những card này được tháo rời để tận dụng hai thành phần có giá trị nhất: chip GPU GB202 và 32 GB GDDR7.

Từ card gaming thành bộ tăng tốc AI hai khe cắm

Quá trình chuyển đổi không đơn giản là thay bộ tản nhiệt. Kỹ thuật viên phải tháo hệ thống làm mát nguyên bản, dùng thiết bị chuyên dụng để gỡ chip GPU và toàn bộ chip nhớ khỏi bo mạch. Các linh kiện sau đó được làm sạch, đóng lại chân hàn rồi gắn lên một PCB được thiết kế riêng.

Bo mạch mới sử dụng hệ thống tản nhiệt dạng blower và chỉ chiếm khoảng hai khe cắm. Kiểu thiết kế này không lý tưởng đối với máy tính chơi game vì thường nóng và ồn hơn các mẫu tản nhiệt ba quạt, nhưng lại phù hợp với máy chủ chứa nhiều GPU đặt sát nhau. Quạt blower hút không khí từ bên trong và đẩy luồng khí nóng thẳng ra phía sau khung máy, giúp việc kiểm soát nhiệt độ trong hệ thống mật độ cao trở nên dễ dàng hơn.

Đây không phải lần đầu hoạt động chuyển đổi RTX 5090 được ghi nhận tại Trung Quốc. Những dây chuyền tương tự đã xuất hiện từ năm 2025, sử dụng thiết bị hàn BGA công nghiệp để chuyển GPU và bộ nhớ từ card gaming sang bo mạch dành cho máy chủ. Tuy nhiên, video mới cho thấy hoạt động này vẫn tiếp diễn với quy mô đáng kể, ngay cả khi RTX 5090 đang khan hiếm và được bán với giá cao tại nhiều thị trường.

Sức hút của RTX 5090 đối với các đơn vị AI nằm ở 32 GB VRAM, khả năng tính toán mạnh và hệ sinh thái CUDA phổ biến. Card chuyên nghiệp có dung lượng bộ nhớ lớn hơn nhưng giá cũng cao hơn đáng kể, khiến việc mua RTX 5090 rồi chuyển đổi phần cứng vẫn có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho một số hệ thống AI.

Nvidia khẳng định RTX 5090 chưa bị khai tử

Hình ảnh hàng trăm RTX 5090 trong xưởng AI xuất hiện giữa lúc thị trường lan truyền thông tin Nvidia đã ngừng sản xuất mẫu card này. Tuy nhiên, Jeff Fisher, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng máy tính cá nhân của Nvidia, cho biết RTX 5090 chưa bị ngừng sản xuất và hãng vẫn tiếp tục giao hàng.

Theo phát biểu được truyền thông Đài Loan dẫn lại, chuỗi cung ứng hiện bị hạn chế nhưng Nvidia đang cố gắng đưa sản phẩm ra thị trường. Dù vậy, tình trạng thực tế vẫn rất căng thẳng: RTX 5090 từng biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến của Nvidia và nhiều nhà bán lẻ lớn, trong khi một số bên thứ ba chào bán card với giá lên đến khoảng 8.500 USD. Tom’s Hardware lưu ý rằng nguồn cung vẫn rất hạn chế dù Nvidia phủ nhận tin đồn khai tử sản phẩm.

Đoạn video không đủ để kết luận các xưởng AI tại Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến RTX 5090 khan hàng trên toàn cầu. Nó cũng không chứng minh Nvidia trực tiếp cung cấp card cho những cơ sở này. Tuy nhiên, hình ảnh những chiếc card gaming cao cấp bị tháo lấy linh kiện cho thấy nhu cầu AI đang cạnh tranh trực tiếp với game thủ để giành cùng một nguồn GPU.

Sau khi được chuyển sang PCB tùy chỉnh, những bộ tăng tốc này không còn là sản phẩm GeForce chính thức theo nghĩa thông thường. Chúng không được Nvidia hay nhà sản xuất card ban đầu bảo hành, đồng thời độ bền phụ thuộc lớn vào chất lượng tháo lắp và hàn lại linh kiện. Với các đơn vị vận hành máy chủ AI, những rủi ro đó dường như vẫn có thể chấp nhận được để đổi lấy sức mạnh của GB202 và 32 GB GDDR7 trong một thiết kế nhỏ gọn hơn.