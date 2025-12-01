Hàng triệu người tại TP.HCM được miễn phí BHYT 100%: Người dân có cần làm thủ tục đổi thẻ?

Ngày 14.11, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Đối với những người thuộc diện thụ hưởng nhưng thẻ BHYT hiện tại vẫn còn hạn sử dụng, mức hỗ trợ mới sẽ tự động được áp dụng ngay sau khi thẻ cũ hết hạn. Cách làm này giúp người dân không phải lo lắng về việc hoàn trả hay đổi thẻ giữa chừng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh được duy trì liên tục, không gián đoạn. Do đó, người dân không cần làm thủ tục gì ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động cập nhật khi thẻ cũ hết hạn.

Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14.11.2025. Đối với những người thuộc diện được hỗ trợ nhưng thẻ BHYT hiện còn hạn, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ hết hạn.

Cách làm này giúp tránh việc phải hoàn trả thẻ hoặc làm thủ tục đổi thẻ giữa chừng, bởi thẻ BHYT của người cao tuổi thường có thời hạn 1 năm, còn thẻ BHYT học sinh có giá trị từ ngày 1.1 đến 31.12 hàng năm.

Theo tính toán, ngân sách TPHCM sẽ chi hơn 1.953 tỉ đồng để thực hiện chính sách trong một năm.

UBND TPHCM đánh giá, việc hỗ trợ toàn phần BHYT cho người cao tuổi và học sinh thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính sách này đồng thời góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHYT. Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 là 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo UBND TPHCM, chính sách không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho các gia đình mà còn đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cách xem thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VssID Mở ứng dụng: Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu của bạn. Truy cập "Quản lý cá nhân": Tại giao diện chính, chọn mục "Quản lý cá nhân". Chọn "Thẻ BHYT": Trong "Quản lý cá nhân", chọn "Thẻ BHYT" để xem chi tiết thông tin. Xem thông tin: Bạn sẽ thấy các thông tin như hình ảnh thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thời hạn sử dụng thẻ .



