Hàng triệu SIM điện thoại bị khóa một chiều, cách mở khóa nhanh nhất

Tính đến ngày 15.6, hàng triệu thuê bao di động đã chính thức bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin do chưa hoàn tất việc xác thực thông tin chính chủ.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 18 triệu số điện thoại di động đứng trước nguy cơ bị khóa một chiều trong đợt rà soát này. Trong đó, chỉ riêng hai nhà mạng lớn là Viettel và VinaPhone đã tiến hành khóa dịch vụ đối với hơn 8 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định.

Việc gián đoạn dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày, đặc biệt là những người dùng cần số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, làm dịch vụ công trực tuyến hay duy trì hoạt động kinh doanh.

Cách mở khóa sim Viettel

Khách hàng Viettel có thể chủ động khôi phục dịch vụ nhanh nhất ngay tại nhà bằng cách đăng nhập vào các ứng dụng như My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin theo hướng dẫn.

Với ứng dụng My Viettel

Bước 1: Tiến hành tải và cài đặt ứng dụng My Viettel, rồi đăng nhập bằng số điện thoại đang bị khóa thông qua mã OTP gửi về máy.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, người dùng điều hướng vào mục Tiện ích rồi nhấp chọn Chuẩn hóa thông tin.

Bạn cũng có thể dùng thanh tìm kiếm để tra cứu nhanh cụm từ này.

Bước 3: Điền các thông tin giấy tờ được yêu cầu rồi nhấp Tiếp tục. Làm theo các yêu cầu tiếp theo để xác thực chuẩn hóa.

Trong trường hợp muốn được hỗ trợ trực tiếp, bạn có thể mang theo Căn cước công dân gắn chip đến một trong 50.000 điểm xác thực thông tin trên toàn quốc. Các điểm này bao gồm cửa hàng Viettel, Viettel Store, Thế giới di động và Hoàng Hà Mobile, nơi nhân viên luôn túc trực để hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, nhà mạng này còn triển khai đường dây nóng phục vụ tận nhà dành riêng cho người cao tuổi và người khuyết tật để đảm bảo không ai bị gián đoạn liên lạc. Khách hàng chỉ cần gọi đến số 18008098 , bấm phím 0 và cung cấp thông tin, nhân viên Viettel sẽ đến tận nơi để hỗ trợ xác thực và mở khóa sim.

Hướng dẫn khôi phục dịch vụ cho thuê bao VinaPhone

Tương tự, VinaPhone cũng cung cấp nhiều kênh xác thực tiện lợi cho gần 3 triệu thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo các bước hiển thị trên màn hình.

Đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực thông tin thuê bao có thể thực hiện trực tiếp và nhanh chóng thông qua ứng dụng VNeID.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác trên thiết bị di động, khách hàng có thể đem Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến trực tiếp các điểm giao dịch của VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để đối soát thông tin.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, người dùng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng qua số 18001091 để được hướng dẫn chi tiết.

Khách hàng lưu ý kỹ để tránh bị mất số vĩnh viễn

Sau khi bị khóa một chiều, người dùng sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất việc xác thực thông tin, với thời hạn cuối cùng là ngày 15.8. Nếu bỏ qua khoảng thời gian này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Kể từ thời điểm khóa hai chiều, khách hàng chỉ có thêm 5 ngày ân hạn trước khi nhà mạng chính thức thu hồi số điện thoại và chấm dứt cung cấp dịch vụ vĩnh viễn.

Ngay sau khi bạn hoàn tất thủ tục xác thực thành công, thuê bao sẽ lập tức được mở lại đầy đủ các dịch vụ tương ứng mà không cần phải chờ đợi đến các mốc thời gian tiếp theo.

Do đó, người dùng bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện ngay hôm nay để nhanh chóng khôi phục liên lạc và tránh rủi ro mất số.