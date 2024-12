Hàng tỷ USD chực chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam ngay khi nâng hạng, chuyên gia tiết lộ danh mục cổ phiếu hưởng lợi nhất

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng với mục tiêu lên thị trường mới nổi. Đặc biệt, quyết tâm của Chính Phủ thể hiện qua hàng loạt giải pháp gỡ các nút thắt quan trọng, hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng cũng được giới đầu tư kỳ vọng.

Tại Hội thảo VPBankS Talk 4 “Vững vàng vượt sóng gió” do Chứng khoán VPBank tổ chức mới đây, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS cho rằng Việt Nam đã đạt được 7/9 tiêu chí rất quan trọng của FTSE Russell và một tiêu chí quan trọng gần đạt được là việc gỡ bỏ yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ trước khi giao dịch (prefunding).

Trong buổi họp mới đây, đại diện FTSE đánh giá cao nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là Thông tư 68 của Bộ Tài chính đã gỡ bỏ những ràng buộc ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài, cũng như lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh, đảm bảo bình đẳng thông tin giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE sẽ tiếp tục thu thập ý kiến phản hồi từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài trong vài tháng tới để đánh giá tính hiệu quả và sự ổn định của quy định mới này. Chuyên gia VPBankS tin rằng trong kỳ đánh giá tháng 3/2025 tới đây, FTSE sẽ đánh giá đạt tiêu chí này.

Để đạt được mục tiêu nâng hạng vào tháng 9/2025, việc sớm xác nhận và triển khai mô hình thanh toán là rất cần thiết. FTSE đang hợp tác với Uỷ ban chứng khoán nhà nước nhằm tiếp tục hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Do đó, Thành lập Trung tâm thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) là yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình nâng hạng thị trường. Bên cạnh đó, một số tiêu chí như đơn giản hoá quy trình mở tài khoản, như loại bỏ yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự một số tài liệu, triển khai cơ chế tài khoản tổng và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao dịch cũng như tăng khả năng xử lý lệnh cũng sẽ được hoàn thiện.

"Năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam có bước ngoặt rất quan trọng về câu chuyện nâng hạng, qua đó hút được dòng vốn lớn từ nhà đầu tư nước ngoài và kích hoạt dòng tiền nội. TTCK có thể nhiễu động vào nửa đầu năm, song nửa cuối năm sẽ có bước thăng hoa trong nửa cuối năm", chuyên gia VPBankS cho biết.

Theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí đánh giá của FTSE hay MSCI. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5-7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.

Đơn cử như với Trung Quốc, nhóm A shares chính thức được vào rổ MSCI Emerging Markets Index năm 2018, trùng với thời điểm quốc gia này chứng kiến tăng trưởng chậm nhất trong 10 năm trước tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến dòng vốn nước ngoài giảm mạnh. Tuy nhiên, việc nâng hạng đã giúp dòng vốn tăng mạnh trong năm tiếp theo với mức vào ròng hơn 132 tỷ USD.

Dựa trên giả định toàn bộ cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE Việt Nam sẽ được đưa vào bộ chỉ số các thị trường mới nổi, chuyên gia VPBankS ước tính tỷ trọng của Việt Nam khoảng 0,56% trong rổ chỉ số FTSE EM và khoảng 0,14% trong rổ FTSE All cap ex US.

Dựa trên giá trị tổng tài sản của một số quỹ ETF, giá trị dòng vốn thụ động ước tính chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD. Khi quyết định nâng hạng có hiệu lực, ước tính tổng tài sản từ các quỹ chủ động gấp 5 lần so với các quỹ ETF. Nếu loại trừ các quỹ ETF tham chiếu, dòng vốn thụ động tối thiểu chắc chắn chảy vào thị trường Việt Nam ước đạt khoảng 720 triệu USD.

VPBankS tập trung vào các doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí nâng hạng theo FTSE và MSCI và chiếm tỷ trọng cao trong rổ cổ phiếu được lựa chọn của 2 tổ chức này. Đây là những doanh nghiệp hoạt động ổn định, sức khoẻ tài chính lành mạnh và có khả năng tăng trưởng trong tương lai. Danh mục cổ phiếu tiềm năng cho mục tiêu nâng hạng được đề cập đến là HPG, VHM, VNM, VIC, VCB, MSN.