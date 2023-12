Hãng xe chuẩn bị về Việt Nam nhá hàng mẫu SUV điện mới để đấu Tesla: ngang cỡ Hyundai Creta, giá khởi điểm chưa đến 340 triệu đồng

Tesla là thương hiệu xe điện bán chạy nhất hành tinh. Tuy nhiên, danh hiệu đó gần đây đang bị đe dọa, đặc biệt là sau kết quả quý 3. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc BYD chỉ cách Tesla khoảng 3.000 chiếc. Không hài lòng với vị trí hiện tại, nhà sản xuất ô tô này có kế hoạch tung ra nhiều mẫu xe hơn, với nhiều mức giá hơn để thu hút số lượng người mua xe điện cả trong và ngoài Trung Quốc.

Và có lẽ BYD Yuan UP chính là thứ mà thương hiệu này cần để thu hẹp khoảng cách đó. Hoặc, thậm chí đưa thương hiệu vượt qua ông lớn Tesla.

Theo Carnewschina, những bức ảnh về Yuan UP đã bị rò rỉ trong các tài liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) của nước này.

BYD Yuan UP là mẫu xe điện nhỏ nhất của dòng Yuan, tức nằm dưới Yuan Plus (còn được gọi là Atto 3) và Yuan Pro. Yuan Up là xe SUV 5 chỗ có kích thước lần lượt là 4.310x1.830x1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Bộ la-zăng đường kính 16 hoặc 17 inch, thông số lốp là 215/65 R16 và 215/60 R17. Trọng lượng không tải lần lượt là 1.430 kg và 1.540 kg.

Dựa vào những hình ảnh được hé lộ, có thể nhận thấy, BYD Yuan Up sở hữu ngoại hình khá hầm hố và cá tính nhờ nhờ tấm ốp nhựa xung quanh thân xe. Đồng thời, xe điện này cũng có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh và cánh lướt gió thể thao ở phía sau.

Về sức mạnh, BYD Yuan Up mang tới cho khách hàng 2 tùy chọn về động cơ. Đầu tiên là động cơ điện có công suất tối đa 95 mã lực (tên mã TZ180XSF) và động cơ với công suất 177 mã lực (tên mã TZ200XSW). Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 160 km/h.

Pin của BYD Yuan Up là loại lithium iron phosphate (LFP) Blade được sản xuất bởi FinDreams Battery. Đây là công ty con của BYD. Những thông tin khác của nó chưa được bật mí.

BYD Yuan Up có khả năng sẽ được trình làng vào nửa đầu năm 2024. Mức giá khởi điểm được dự đoán bắt đầu từ dưới 100.000 Nhân dân tệ (tương đương dưới 338 triệu đồng).

BYD đang tiến gần đến Tesla khi cuộc đua bán xe điện toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt. Với hơn 335.655 xe điện được bán ra trong hai tháng qua, BYD đang hướng tới một kết quả kinh doanh cuối năm vững chắc.

Tesla đặt mục tiêu cung cấp 1,8 triệu xe điện trong năm nay. Cả hai nhà sản xuất ô tô đều đã giảm giá mạnh trong năm nay để thúc đẩy nhu cầu trong bối cảnh hoàn thiện các mẫu xe mới.

Tham khảo: CNC, InsideEvs