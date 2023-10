Hãng xe Trung Quốc chuẩn bị xây nhà máy ở Việt Nam ra mắt mẫu xe điện mini, giá bằng 3 chiếc Honda SH

Theo trang CarNewsChina, ngày 28/10, thương hiệu Chery New Energy đã ra mắt phiên bản mới của mẫu xe điện mini hai cửa Little Ant tại Trung Quốc mang tên New Edition, có giá bán từ 77.900 – 82.900 NDT (giá quy đổi từ 261,6 đến 278,4 triệu đồng).

Chery New Energy là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Chery, tập trung vào dòng xe thuần điện. Hiện tại, thương hiệu này đang bán các mẫu QQ Ice Cream, Little Ant, Wujie PRO, Arrizo E và Shuxiangjia.

Chiếc xe điện Chery Little Ant New Edition 2023 có 7 màu ngoại thất: xanh lá cây, tím, trắng, xám, xanh dương, xanh nhạt và hồng. Xe có ngoại hình tròn trịa và nhỏ gọn với kích thước dàixrộngxcao lần lượt là 3.242 x 1.670 x 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.150 mm. Kích thước này ngang ngửa với một số mẫu xe điện cỡ nhỏ vừa ra mắt thị trường Việt Nam như VF 3 và HongGuang MiniEV.

Little Ant New Edition có logo mới và mặt trước được làm kín. Hình dáng đèn pha không thay đổi so với phiên bản đã ra mắt trước đây, phần dưới mặt trước vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình thang. Ở phía sau, logo được thay bằng tên tiếng Anh của Chery trong khi đèn hậu dạng tròn vẫn được giữ lại.

Nhìn từ bên hông, chiếc xe mới sử dụng thiết kế mui dạng treo (suspended roof) và di chuyển trên bộ vành đa chấu 15 inch sơn đen. Ngoài ra, Little Ant cũng sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng nhôm.

Về nội thất, khoang lái được thiết kế tối giản, trang trí với các màu trắng, xanh nhạt và đen. Xe sở hữu màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch, vô lăng hai tông màu và gương trang điểm dạ quang rộng 190 cm2. Nội thất áp dụng kiểu bố trí ghế 2+2. Các tính năng nổi bật khác bao gồm ứng dụng WeChat được tích hợp sẵn, sạc không dây, kết nối Bluetooth và điều khiển từ xa.

Về khả năng vận hành, phiên bản tiêu chuẩn của xe sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu dẫn động cầu sau với công suất 36 kW và mô men xoắn cực đại 95 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium iron phosphate 25,05 kWh cho tầm hoạt động của xe ở mức 251 km. Xe còn có 2 tùy chọn pin là lithium ba chiều 28,86 kWh, phạm vi CLTC 301 km, và bộ pin lithium iron phosphate 29,23 kWh, phạm vi bay CLTC 301 km

Trong khi đó, phiên bản cao cấp của Chery Little Ant New Edition được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu dẫn động cầu sau với công suất 56 kW và mô men xoắn cực đại 150 Nm. Bộ pin lithium 40,3 kWh cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 408 km khi sạc đầy.

Tốc độ tối đa mà mẫu xe điện cỡ nhỏ này có thể đạt tới là 100 km/h ngang với xe máy. Xe có bốn chế độ lái: Bình thường, Tiết kiệm, Thể thao và Epedal. Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC, có thể bổ sung pin cho phương tiện lên 80% chỉ sau 40 phút.

Chery là thương hiệu ô tô lớn đến từ Trung Quốc và đã có kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Công ty cho biết việc bán xe dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024. Nếu về Việt Nam, Chery Ant sẽ là đối thủ của VinFast VF 3 và Wuling HongGuang MiniEV.