Hãng xe Trung Quốc vừa vào Việt Nam trình làng mẫu sedan mới: Đi 102 km không cần sạc, 'so kè' với Toyota Camry

Ảnh minh họa

Ngày 5/2, chiếc sedan PHEV của Lynk & Co với tên gọi 07 EM-P chính thức lộ diện với phạm vi chạy điện 102 km.

Cụ thể, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc đã tiết lộ Lynk & Co 07 EM-P của Geely và Volvo khi họ xin giấy phép bán hàng. Đây là mẫu sedan plug-in hybrid cỡ trung với phạm vi hoạt động lên tới 102 km. 07 sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt trong tháng này và chuẩn bị tung ra thị trường.

Lynk & Co là thương hiệu chung của Geely và Volvo, được thành lập vào năm 2016. Dòng xe hiện tại của hãng bao gồm bảy mẫu xe tại thị trường nội địa. Tại các thị trường nước ngoài, Lynk & Co hầu như chỉ cung cấp một mẫu xe duy nhất là chiếc crossover 01. Tại Trung Quốc, cơ quan quản lý đã công bố sản phẩm bổ sung mới nhất cho dòng Lynk & Co. Đó là chiếc sedan 07 EM-P.

Thông số kỹ thuật và ngoại thất của Lynk & Co 07 EM-P:

Lynk & Co 07 EM-P được sản xuất theo ngôn ngữ thiết kế đặc biệt của thương hiệu được giới thiệu bởi mẫu xe Lynk & Co The Next Day. Kiểu dáng tương tự trước đây đã được áp dụng bởi các mẫu crossover Lynk & Co 06 EM-P và Lynk & Co 08 EM-P. Nhìn từ phía trước, 07 có đèn pha mỏng tích hợp vào lưới tản nhiệt. Xe còn có các cột và mái màu đen, tay nắm cửa có thể thu vào, gương chiếu hậu không khung và dải đèn hậu LED.

Các thông số được tiết lộ trên cổng thông tin MIIT

Lynk & Co 07 EM-P có kích thước 4827/1900/1480 mm với chiều dài cơ sở 2843 mm. So với mẫu xe phổ biến, 07 EM-P ngắn hơn một chút so với Toyota Camry. Bánh xe phía trước và phía sau của chiếc saloon Trung Quốc này giống nhau ở mức 1622 mm. Tổng trọng lượng là 2319 kg. Bên trong, Lynk & Co 07 EM-P có năm chỗ ngồi.

Lynk & Co 07 EM-P sử dụng hệ thống truyền động PHEV có tên EM-P với động cơ đốt trong 1,5 lít (BHE15-BFZ) cho công suất 120 mã lực.

MIIT Trung Quốc không cung cấp bất kỳ thông tin nào về động cơ điện của 07 EM-P. Theo dữ liệu trước đó, phiên bản đầu tiên của chiếc sedan này sẽ sử dụng động cơ điện tử công suất 160 mã lực. Cơ quan quản lý Trung Quốc xác nhận Lynk & Co 07 E-MP có pin LFP 18,99 kWh của CALB. Nó có thể chạy tới 102 km trước khi động cơ xăng hoạt động. Trong thời gian tới, Lynk & Co 07 EM-P có thể sẽ có các biến thể với pin lớn hơn.

Tính đến tháng 11/2023, Lynk & Co đã đạt cột mốc sản xuất lũy kế 1 triệu xe ra thị trường toàn cầu và phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, trung tâm dịch vụ và chuỗi club kết nối độc đáo. Xe cũng đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023.

Theo CNC