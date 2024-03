Hãng xe vừa vào Việt Nam ra mắt đối thủ của Toyota Camry: phạm vi hoạt động 1.400 km, thừa hưởng nền tảng cao cấp từ Volvo

Được thành lập từ năm 2016, Lynk & Co là thương hiệu do Geely và Volvo hợp tác phát triển với mục tiêu sản xuất ra các mẫu xe SUV, sedan cao cấp. Tuy nhiên, trong 8 năm qua, thương hiệu xe Trung Quốc này chỉ tập trung sản xuất các dòng xe SUV/crossover, mẫu sedan duy nhất của hãng là 03 được tung ra từ năm 2018.

Mới đây nhất, thương hiệu này đã chính thức giới thiệu mẫu sedan cỡ trung mới Lynk & Co 07 EM-P. Lynk & Co hiện cũng đã mở 2 đại lý chính hãng tại Việt Nam, vì thế, rất có thể Lynk & Co 07 EM-P sẽ sớm được giới thiệu đến khách Việt trong thời gian tới.

Lynk & Co 07 EM-P được xây dựng dựa trên kiến trúc CMA Evo và được trang bị hệ thống plug-in hybrid 1.5T EM-P với công suất động cơ tối đa 163 mã lực. Kích thước xe tương đương một chiếc Toyota Camry với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.827/1.900/1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.843 mm.

Có thể được xem mẫu 07 EM-P là phiên bản sedan của chiếc Lynk & Co 08 EM-P, một chiếc SUV được ra mắt vào năm ngoái, với hầu hết những yếu tố thiết kế tương tự như các đèn LED chạy ban ngày dạng chữ "h" ở phía trước và cụm đèn pha kéo dài.

Cột A, nóc xe và gương chiếu hậu có màu đen giúp tạo nên một vẻ ngoài thể thao, cùng với đó là thiết kế mâm xe mạnh mẽ. Giống mẫu 08, xe trang bị tay nắm cửa ẩn để tăng hiệu suất khí động học. Ở phía sau của Lynk & Co 07 EM-P có một cánh lướt gió màu đen và các đèn hậu chạy dọc theo chiều rộng của xe, được chia thành bốn hình chữ nhật.

Về nội thất, xe vẫn có nhiều điểm tương tự Lynk & Co 08. Mẫu 07 EM-P sở hữu một màn hình đồng hồ LCD kích thước 12,3 inch cùng với một màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,4 inch. Màn hình này có viền mỏng và độ phân giải 2.5k và đi kèm với hệ thống giao diện người dùng Lynk Flyme Auto Meizu HMI.

Vô lăng có thiết kế hai tông màu khá lạ mắt và có chi tiết trang trí kim loại ở giữa. Bảng điều khiển trung tâm còn bao gồm một đế sạc không dây cho hai điện thoại di động và ngăn đựng cốc.

Lynk & Co 07 EM-P là một xe PHEV sử dụng động cơ BHE15-BFZ, là một động cơ turbo 4 xy-lanh thẳng hàng sản sinh công suất 161 mã lực (120 kW). Các tùy chọn động cơ điện vẫn chưa được nhà sản xuất công bố nhưng nhiều khả năng sẽ giống 08 EM-P. 

Điều này có nghĩa xe có thể sở hữu hai phiên bản, đầu tiên là bản với tổng công suất là 280 kW và một bản khác là 436 kW. Phiên bản có công suất thấp hơn sẽ sở hữu một động cơ điện 160 kW ở trục trước với mô-men xoắn tối đa là 350 Nm, trong khi đó mô-men xoắn tổng cộng là 615 Nm. Trên phiên bản Performance, một động cơ 156 kW sẽ được thêm vào trục sau, sản sinh thêm 290 Nm mô-men xoắn.

Phạm vi hoạt động dự kiến của phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 1.400 km (theo chu trình kiểm tra CLTC của Trung Quốc), còn phạm vi hoạt động thuần điện ở mức 102 km. Xe sử dụng pin lithium iron phosphate 18,99kWh của CALB.

Ngày 16/12/2023, hãng xe sang Trung Quốc Lynk & Co đã chính thức ra mắt loạt sản phẩm của mình tới khách hàng Việt. Trong đó có 3 mẫu SUV là Lynk & Co 01, 05, 09 và 1 mẫu sedan là Lynk & Co 03+.

