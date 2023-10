Hãng xe vừa vào Việt Nam ra mắt đối thủ của Toyota Corolla Cross: tiết kiệm nhiên liệu 4,98 lít/km, giá bán từ 600 triệu đồng

Lynk & Co là một thương hiệu xe cao cấp được thành lập bởi Volvo và Geely Auto Group - đơn vị thành viên của Geely Holding (Geely) vào năm 2016. Đầu tháng 8 vừa qua, thương hiệu này đã chính thức được phân phối tại Việt Nam và các mẫu xe sẽ sớm được giới thiệu đến khách hàng cuối năm nay.

Mới đây, trang CNC cho biết thương hiệu con của tập đoàn Geely đã tung ra phiên bản PHEV của mẫu SUV cỡ nhỏ 06 tại thị trường Trung Quốc, với khẩu hiệu "The Next Day, The Next One". 

Tháng 7/2023, mẫu xe này đã được cơ quan quản lý Trung Quốc cấp phép sản xuất hàng loạt, sẵn sàng được đưa vào sản xuất tại nhà máy Meishan của Lynk & Co.

Lynk & Co 06 EM-P được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BMA của tập đoàn mẹ Geely. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.350 x 1.820 x 1.625 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm, tương đương Toyota Corolla Cross.

Về kiểu dáng, mẫu xe này sở hữu ngoại hình khá đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co với dải đèn trên nắp ca-pô, đèn pha tích hợp vào lưới tản nhiệt cùng cụm đèn hậu lớn ở đuôi xe.

Bên trong Lynk & Co 06 EM-P là không gian nội thất với 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được thiết kế khá giống người anh em Lynk & Co 08 với vô lăng 3 chấu vát đáy và cần số nằm phía sau. Trên mặt táp-lô của xe xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn trong khi phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số khá mỏng. Bên cạnh đó là gương trang điểm khá lớn, tích hợp vào tấm chắn nắng, 2 sạc điện thoại không dây và chất liệu nội thất cao cấp, tạo cảm giác sang trọng.

Dưới mui xe là động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 299 mã lực và mô-men xoắn cực đại 568 Nm.

Ngoài ra, Lynk & Co 06 EM-P còn được trang bị cụm pin có dung lượng 19,09 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy 102 km mà không tốn xăng. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu SUV này là 4,98 lít/100 km, theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Lynk & Co 06 EM-P sẽ được bán tại Trung Quốc trong năm nay với mức giá khởi điểm từ 180.000 NDT (tương đương 603 triệu đồng). Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ thuộc phân khúc hạng B của Toyota Crolla Cross, Honda HR-V, VinFast VF e34 và Mazda CX-3. Tuy nhiên, 06 không nằm trong danh sách những mẫu xe mà thương hiệu Lynk & Co dự định bán ở Việt Nam. Thay vào đó là 4 mẫu xe 01, 03, 05 và 09.