Hãng xe xây nhà máy lắp ráp tại Việt Nam sắp ra mắt mẫu SUV hybrid sau nhiều lần lùi lịch: ăn xăng chỉ 4,2 lít/100km, thách thức Corolla Cross

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu xe Haval Jolion HEV đã chính thức cập bến Việt Nam, chờ đợi ngày ra mắt chính thức ngay trong tháng 11 này. Trước đó, mẫu xe đã được lên lịch giới thiệu tới khách Việt nhiều lần nhưng đều bị hoãn lại. Hồi tháng 4, hãng thông báo nhận đặt cọc với mức cọc là 10 triệu đồng.

Haval Jolion được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giới tư vấn bán hàng cho biết mẫu xe này sẽ có mức giá dự kiến khoảng dưới 700 triệu đồng.

Một trong những điểm nổi bật của Haval Jolion chính là kích thước. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.574 mm. Với kích thước này, Jolion nằm chung "mâm" với Corolla Cross hay CX-30. Mẫu xe này có chiều dài cơ sở lên đến 2.700 mm, lớn hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, thậm chí ngang Mazda CX-5.

Mặc dù thông tin về trang bị của Haval Jolion tại Việt Nam chưa được công bố đầy đủ nhưng theo phiên bản hiện có tại Thái Lan, Jolion hứa hẹn sẽ mang đến những tiện nghi và công nghệ hiện đại.

Phiên bản Pro của Jolion được trang bị đèn LED toàn thân, đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch. Trong khi đó, phiên bản Ultra cao cấp hơn có mâm hợp kim 18 inch và cửa sổ trời toàn cảnh, giúp xe thêm phần sang trọng.

Bên trong nội thất, Jolion Pro sở hữu ghế và vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay, cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng.

Ở bản Ultra, người dùng sẽ được trải nghiệm thêm các trang bị cao cấp hơn như màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị HUD trên kính lái và sạc không dây.

Cả hai phiên bản Pro và Ultra của Haval Jolion đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại.Phiên bản Pro sở hữu 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

Phiên bản Ultra được bổ sung thêm camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cùng hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Với những trang bị này, Haval Jolion sẽ là một trong những mẫu xe an toàn nhất trong phân khúc SUV cỡ B.

Haval Jolion sử dụng hệ truyền động hybrid (HEV) kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L và mô-tơ điện đi kèm hộp số tự động DHT.

Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Hãng khẳng định mẫu xe này có khả năng vận hành mạnh nhất phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ (tức là SUV từ hạng B trở xuống). Xe có 4 chế độ lái gồm Normal, Sport, Economy và Snow phù hợp với nhiều điều kiện lái khác nhau.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Jolion cũng được đánh giá cao với chỉ số ấn tượng 23,8 km/lít, tương đương khoảng 4,2 lít/100 km. Thông số của Corolla là 4,3 lít/100km.

Ngoài Haval Jolion, thương hiệu Great Wall Motor dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu thêm mẫu SUV Tank 300 tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner và Ford Everest, mở rộng dải sản phẩm của hãng tại thị trường trong nước.

Theo CNC, Great Wall Motor và Thành An Group (Công ty CP Tập đoàn Thành An, gọi tắt là TAG) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất ô tô GWM theo hình thức lắp ráp tại Việt Nam. Theo đó, việc sản xuất và phân phối các mẫu xe GWM tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025. Thành An Group là nhà phân phối đầu tiên dòng xe Haval - thương hiệu con thuộc GWM - tại Việt Nam.