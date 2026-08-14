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Hành khách ghi lại được hình ảnh nhật thực toàn phần khi đang ngồi trên máy bay

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Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi hành khách trên chuyến bay từ Anh đến Tây Ban Nha chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần ngoạn mục giữa không trung.

Một hành khách trên chuyến bay BA2644 từ Gatwick đến Malaga, đã ghi lại được hiện tượng thiên văn hiếm có.

Các hành khách đã vô cùng kinh ngạc khi được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần đẹp nhất trong gần ba thập kỷ qua.

Hành khách ghi lại được hình ảnh nhật thực toàn phần khi đang ngồi trên máy bay

Clip cho thấy mặt trăng từ từ che khuất mặt trời, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, mang đến một kỷ niệm mà những người trên chuyến bay sẽ không bao giờ quên.

Hàng trăm hành khách may mắn trên chuyến bay đã có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc độc đáo này.

Hành khách ghi lại được hình ảnh nhật thực toàn phần khi đang ngồi trên máy bay- Ảnh 1.

Khoảnh khắc ngoạn mục khi một hành khách ghi lại toàn bộ hiện tượng nhật thực từ chuyến bay đến Tây Ban Nha. Ảnh: The Sun/ Georgia Barnett

Phi công được nghe thấy đang cảnh báo hành khách về việc cần thận trọng khi quan sát và không được nhìn chằm chằm trực tiếp. Hành khách không giấu nổi sự phấn khích, họ liên tục xì xào và thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến hiện tượng hiếm gặp diễn ra trước mắt.

Ở một số vùng của Tây Ban Nha cũng như Iceland và Greenland, mặt trời đã bị mặt trăng che khuất hoàn toàn, hiện tượng này được gọi là nhật thực toàn phần.

Và những thước phim tuyệt đẹp phản ánh hiện tượng này đã được ghi lại không xa Vịnh Biscay, gần phía bắc Tây Ban Nha.

Theo các nhà thiên văn học, đường đi của vùng nhật thực toàn phần mạnh nhất ở khu vực này.

Hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra ngày 13/8 sẽ là lần nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát được từ bán đảo Iberia kể từ năm 1912.

Khi nhật thực đạt đỉnh điểm, có tới 95% Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất ở một số khu vực trong nước.


Theo Phương Linh

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