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Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam

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Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam

Hãy cùng khám phá di sản ẩm thực tinh hoa (Gastronomy) Pháp ngay tại Việt Nam, nơi mỗi hương vị mang đến trải nghiệm văn hóa thăng hoa cho thực khách.

‏Pháp không chỉ hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc lãng mạn hay phong cảnh nên thơ, mà còn được mệnh danh là kinh đô của nghệ thuật ẩm thực tinh hoa (Gastronomy). Đối với những tín đồ du lịch sành sỏi, việc trải nghiệm văn hóa qua lăng kính vị giác luôn mang đến những cảm xúc thăng hoa khó quên. Hãy cùng bước vào hành trình khám phá những hương vị di sản Pháp - kinh đô của nghệ thuật ẩm thực tinh hoa (Gastronomy ) - ngay tại Việt Nam, nơi mỗi món ăn là một bức thư tình thiên nhiên, khi du khách được thưởng thức cái giòn tan của nắng, cái ngọt lành của phù sa và sự nồng hậu của tình người.‏

‏Rougié và Petrossian: Biểu tượng của sự xa hoa và thượng hạng‏

‏Nhắc đến ẩm thực Pháp cao cấp, không thể bỏ qua gan ngỗng béo Rougié – thương hiệu di sản với lịch sử lâu đời gắn liền với những bữa tiệc hoàng gia. Mỗi sản phẩm gan ngỗng Rougié mang lại hương vị béo ngậy mượt mà, tan chảy ngay trong miệng, đánh thức mọi giác quan của thực khách.‏

‏Đồng hành cùng sự thăng hoa ấy là trứng cá tầm Petrossian Caviar Paris. Được ví như "viên ngọc đen" của đại dương, Petrossian mang đến trải nghiệm vị giác độc bản với từng hạt trứng cá tinh tế, là minh chứng cho đỉnh cao chế tác thực phẩm truyền thống Pháp.‏

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 1.

‏J.C David: Hương vị mặn mòi từ đại dương nước Pháp‏

‏Hành trình vị giác tiếp tục dẫn dắt du khách đến với những vùng biển nên thơ của xứ sở lục lăng qua thương hiệu cá xông khói truyền thống J.C David. Với kỹ thuật ướp muối và xông khói thủ công được lưu truyền qua nhiều thế hệ, từng thớ cá giữ trọn độ tươi ngon và hương vị khói gỗ đặc trưng.‏

‏Bên cạnh đó, các sản phẩm paté hải sản lại mang đến một làn gió mới, đậm đà hơi thở của vùng biển đảo, hoàn hảo cho những bữa tiệc ngoài trời trong các chuyến du lịch khám phá thiên nhiên.‏

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 2.

‏Plantin và Pommery® Moutarde de Meaux®: Linh hồn của đất mẹ và truyền thống‏

‏Khám phá ẩm thực Pháp sẽ thiếu đi mảnh ghép quan trọng nếu bỏ qua nấm Truffle từ thương hiệu Plantin – "viên kim cương" của thế giới ẩm thực, mang lại mùi hương nồng nàn quyến rũ cho mọi món ăn.‏

‏Và để cân bằng trọn vẹn các hương vị ấy, mù tạt Pommery® Moutarde de Meaux® với công thức thủ công từ thế kỷ XVIII sẽ tạo nên điểm nhấn cay nhẹ, sắc sảo khó quên cho các món ăn kèm.‏

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 3.

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 4.

‏Trải nghiệm du lịch văn hóa qua lăng kính ẩm thực‏

‏Việc thưởng thức những thương hiệu di sản này không đơn thuần là ăn uống, mà là một hình thức du lịch văn hóa sâu sắc. Du khách như được bay đến những vùng quê nước Pháp, cảm nhận sự tận tụy của nghệ nhân và niềm tự hào của nền văn hóa ẩm thực lâu đời ngay giữa lòng Việt Nam.‏

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 5.

‏Chuyến du lịch và khám phá của bạn sẽ trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết khi những tinh hoa ấy nay đã hiện diện tại các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp dải đất hình chữ S.‏

‏Hành trình Gastronomy Pháp: Khám phá di sản ẩm thực trứ danh tại Việt Nam‏- Ảnh 6.

‏Classic Fine Foods tự hào góp một chút nỗ lực trong việc kết nối, phát triển và lan tỏa văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và Pháp.‏

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‏Hotline: +84 (0) 909 902 736‏

‏Website: https://shop.classicfinefoods.vn/

‏Email cho chúng tôi: contact@classicfinefoods-vn.com‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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