Hành trình phát triển bền vững của Starbucks Vietnam

Lan tỏa, chung tay thực hiện hành động ý nghĩa

Thúc đẩy hoạt động CSR được xem là "lẽ kinh doanh" của Starbucks, vì thế trong 10 năm tại thị trường Việt Nam, thương hiệu đã đẩy mạnh các chương trình trách nhiệm xã hội và đưa ra các sáng kiến hướng tới cộng đồng, mang đến giá trị tích cực cho địa phương.

Các dự án được phát triển theo nhiều khía cạnh khác nhau như cải thiện môi trường, chăm sóc cộng đồng hay đơn giản là các hình thức phục vụ xanh tại cửa hàng để giảm thiểu tối đa rác thải doanh nghiệp.

Về môi trường, Starbucks Vietnam đã và đang hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận (NGOs) để thực hiện các dự án, chiến dịch hướng tới cải thiện môi trường sống như "Giờ trái đất", "Dọn sạch rác bãi biển, đô thị" hay điển hình nhất là chuỗi dự án lắp đặt tháp nước sạch Aquatower phối hợp cùng tổ chức "Nước sạch toàn cầu (PWF) và The Starbucks Foundation trong suốt nhiều năm. Dự án đã hỗ trợ và cung cấp nguồn nước uống sạch, an toàn hơn đến với cộng đồng nông thôn và trường học. Cùng với đó, các chương trình giáo dục về vệ sinh an toàn cũng được phối hợp triển khai để bảo vệ sức khỏe cho trẻ - những mầm non tương lai của đất nước. Tính đến nay, Starbucks Vietnam đã hoàn thành 12 tháp nước tại các địa phương như Long An, Di Linh, Lâm Đồng, Bình Phước, Quảng Nam và Phú Thọ. Đặc biệt trong năm 2023, Starbucks Vietnam còn hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương sản xuất túi tái chế từ vỏ gói cà phê hạt Starbucks cùng các vật dụng tái sử dụng khác. Dự án không chỉ mang lại sinh kế tốt hơn cho cộng đồng khó khăn mà còn nâng cao nhận thức về các sản phẩm tái chế. Với mỗi chiếc túi bán ra, 5.000 VNĐ sẽ được đóng góp vào quỹ hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương.

Ngoài các dự án cộng đồng, những dự án mang tính thiết thực, hỗ trợ nhu cầu cấp thiết được Starbucks quan tâm hơn cả - Trong đó, hoạt động chống đói, giảm lãng phí lương thực đã được Starbucks Vietnam phối hợp thực thiện cùng Food Bank Vietnam – Ngân hàng thực phẩm từ Q3/2023. Dự án nhằm cung cấp lương thực đến với cộng đồng còn khó khăn và cũng góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Chương trình hiện đang được triển khai tại một số cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh và sẽ mở rộng quy mô hơn trong thời gian ngắn. Bên cạnh các dự án được đầu tư về kinh phí, một số hoạt động CSR nhỏ được thực hiện bởi đội ngũ cộng sự của Starbucks như xây dựng, tái phục chế sân chơi cộng đồng hay ghé thăm các mái ấm cũng nâng cao được tinh thần trách nhiệm hướng tới lợi ích cộng đồng nhiều hơn.

Khai trương cửa hàng cộng đồng tại Việt Nam

Cửa hàng hướng tới cộng đồng – Community Store là một trong những chương trình được Starbucks toàn cầu đề xuất, phát triển từ năm 2015 giúp củng cố các cộng đồng song song với sự phát triển của Starbucks tại mỗi khu vực. Với mục tiêu hướng tới 1.000 cửa hàng Starbucks hoạt động hướng tới cộng đồng vào năm 2030 trên khắp thế giới - các cửa hàng theo ý tưởng này góp phần tạo ra kết nối mật thiết giữa doanh nghiệp và các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ khác nhau – đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và hướng tới hoàn thiện mục tiêu phát triển bền vững của thương hiệu.

Tại Việt Nam, cửa hàng cộng đồng - Community Store đầu tiên sẽ được khai trương vào tháng 11/2023 - phối hợp cùng tổ chức NGOs REACH tại Hà Nội. Thông qua cửa hàng này, Starbucks mong muốn trở thành "cánh tay nối dài" hỗ trợ chương trình phát triển nghề nghiệp cho cộng đồng thanh thiếu niên còn khó khăn trên tại Hà Nội - đây cũng là một dấu ấn tuyệt vời trong chặng đường kỷ niệm 10 năm của Starbucks Vietnam.

Ông Hồ Mai Hồ - Tổng giám đốc Starbucks Vietnam chia sè: "Chúng tôi đã và luôn cam kết tham gia vào các dự án có trách nhiệm với xã hội nhằm tạo ra những giá trị truyền cảm hứng bên cạnh việc làm hài lòng khách hàng địa phương – và chính cửa hàng cộng đồng đầu tiên này cũng sẽ làm được điều đó. Ngoài việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cửa hàng cộng đồng còn chứng tỏ sự thành công trong việc thúc đẩy các hoạt động tác động xã hội, nỗ lực phát triển bền vững và tăng cường hỗ trợ tổng thể cho các cộng đồng khác nhau. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm những cơ hội để tiếp tục tạo ra các không gian ý nghĩa. phục vụ cồng động tại Việt Nam"

Cửa hàng cộng đồng đầu tiên của StarbucksVietnam được đặt tại số 32-34 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Song song với việc phát triển chuỗi cửa hàng cộng đồng, hệ thống cửa hàng xanh cũng được Starbucks tập trung phát triển. Theo dự kiến, sẽ có thêm 20 cửa hàng xanh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương vào năm 2023, trong đó có Việt Nam, để tiến tới mục tiêu đạt 10.000 cửa hàng xanh vào năm 2025. Tại Việt Nam, các cửa hàng xanh hơn được trang bị 100% đèn LED và tính năng che nắng giúp giảm nhiệt, tiêu thụ năng lượng trong cửa hàng.

Bằng nhiều hình thức và quy mô khác nhau, các hoạt động CSR của Starbucks Vietnam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh thành tích kinh doanh, Starbucks Vietnam cũng ghi nhận những điểm sáng về hoạt động CSR và tinh thần nhân viên tình nguyện vì cộng đồng.