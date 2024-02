Hành trình truy bắt hung thủ hiếp dâm, sát hại cô gái vào chiều 29 Tết

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội “Cướp tài sản”, “ Giết người ” và “Hiếp dâm”.