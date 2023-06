Hành trình từ một doanh nghiệp tốt đến doanh nghiệp đầu ngành

Chào ông, dõi theo bước đi của KCN Việt Nam vài năm qua, tôi rất ấn tượng với cách mà doanh nghiệp của ông hội tụ nhân tài. Chắc ông cũng có đôi điều chia sẻ?



Ông Đinh Thanh Phương - Giám đốc phát triển kinh doanh.

Ngay từ đầu, ban lãnh đạo đã định hướng sẽ đưa KCN Việt Nam trở thành công ty Việt Nam đầu ngành với chất lượng và phát triển bền vững. KCN Việt Nam chỉ phát triển khi có đội ngũ đồng hành, và chúng tôi rất tự hào về đội ngũ của mình. Chúng tôi hiện có đầy đủ các bộ phận: phát triển kinh doanh, bán hàng, xây dựng, pháp lý, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Chúng tôi cũng ứng dụng hệ thống quản lý điện tử để chuẩn hóa quy trình làm việc. Chúng tôi luôn tập trung phục vụ khách hàng và đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn sơ khởi đến khi vận hành.

Người ta thường nói "Vạn sự khởi đầu nan", chắc với KCN Việt Nam cũng không ngoại lệ?

Được thành lập tháng 1 năm 2021 với vài thành viên. Sau đó, chúng tôi nỗ lực để nhanh chóng gia tăng đội ngũ và quỹ đất. Đây chính là hai yếu tố quyết định "sức vươn" của một nhà phát triển dự án bất động sản công nghiệp. Hết năm 2021, chúng tôi đã có gần 150ha đất để phát triển.

Trong giai đoạn khó khăn do Covid-19, chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình trong tâm thế sẵn sàng trước mọi tình huống. Chúng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn để hoàn thành tất cả các giao dịch và chuẩn bị sẵn sàng tất cả các giấy phép xây dựng.

Hiện tại chúng tôi có dự án 7 ha đã hoàn thành tại Nhơn Trạch 5, dự án 16,3 ha tại Hố Nai – Đồng Nai, dự án 13.4 ha tại Phú An Thạnh – Long An và dự án 10,6 ha tại Deep C – Hải Phòng đang vào những bước hoàn thiện cuối cùng. Chúng tôi có các khách hàng đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ, Đức, Malaysia,…Hiện tại quỹ đất của chúng tôi là 185 ha và dĩ nhiên nó vẫn đang tăng trưởng.

Doanh nghiệp của mình vừa đạt được danh vị "Top 10 Developer 2023" của BCI Awards?

Nguồn: BCI Central

Thay mặt cho KCN Việt Nam, chúng tôi trân trọng cảm ơn BCI đã trao cho chúng tôi một giải thưởng trân quý. Tôi rất vui vì sự cố gắng và nỗ lực của chúng tôi đã được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy có đôi chút áp lực để hoàn thiện và phát triển hơn để hoàn thành các mục tiêu sắp tới.

Quay trở lại sứ mệnh tiên phong kiến tạo các dự án bất động sản công nghiệp chất lượng và bền vững, Ông có thể gọi tên các lợi thế so sánh của doanh nghiệp mình?

Tôi tự hào KCN Việt Nam là công ty 100% vốn nội địa, chúng tôi hiểu phong tục, tập quán của địa phương và luôn nắm bắt quy luật của thị trường. Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn nền tảng tài chính bền vững cho chiến lược phát triển dài hạn. Cuối cùng, chúng tôi có đội ngũ nồng cốt giàu kinh nghiệm quốc tế cũng như tại Việt Nam.

Một góc nhà xưởng KCN Phú An Thạnh – Long An.

Vậy còn kế hoạch cho năm 2023 thì sao?

Trong năm 2023, KCN Việt Nam sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo của các dự án đã và đang được xây dựng tại Hố Nai, Phú An Thạnh, Deep C. Ngoài ra, KCN cũng sẽ phát triển thêm các dự án trọng điểm như KCN Nhơn Trạch 6, Thuận Thành, Tân Hưng và An Phát để đón làn sóng dịch chuyển sang Việt Nam cũng như sẵn sàng cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng.

Ngoài ra, KCN Việt Nam không ngừng tìm kiếm các vị trí chiến lược để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư.

Ông hẳn cũng có những nhận định riêng về xu hướng thị trường?

Theo KCN Việt Nam, năm 2022 là năm ghi nhận nguồn cung nhà xưởng và nhà kho xây sẵn gia tăng đáng kể, các chủ đầu tư trong và ngoài nước ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng,…Tất cả mang đến một thị trường bất động sản công nghiệp trưởng thành và phát triển. Số lượng các yêu cầu thuê kho xưởng từ các công ty sản xuất trong ngành điện tử và linh kiện ô tô đối với các dự án của KCN Việt Nam tại khu vực phía Bắc tiếp tục gia tăng trong các tháng đầu năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong suốt 2023. Ngoài ra, KCN Viêt Nam cũng ghi nhận thêm các yêu cầu về built-to-suit (nhà xưởng xây theo yêu cầu). Điều này cho thấy sự gia tăng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp hiện hữu, sự dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp mới vào Việt Nam.

Đối với các nhà đầu tư như KCN Việt Nam, chúng tôi luôn tìm kiếm các vị trí chiến lược mới để phát triển dự án. Trong thực tế quỹ đất ngày cạn hạn hẹp, các lựa chọn như Bắc Giang, Long An sẽ là những vị trí tiềm năng để mở rộng quy mô và phát triển bất động sản công nghiệp.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!