Hào hứng thử siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam đi Côn Đảo: giá vé chỉ bằng 1/3 vé máy bay, tàu xịn sạch đẹp nhưng vẫn tiếc một điểm chưa "ổn áp"

Nổi tiếng là một hòn đảo đẹp, hoang sơ và rất đỗi linh thiêng, cứ thời điểm vào hè Côn Đảo lại trở thành tọa độ hút chân đông đảo khách du lịch. Nếu như trước đây để đến được Côn Đảo, khách du lịch sẽ phải di chuyển bằng máy bay với chi phí đắt đỏ hoặc lênh đênh hơn 13 giờ trên mặt biển nếu di chuyển bằng tàu chậm, thì giờ đây, với sự xuất hiện của tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo, khách du lịch có thể dễ dàng đi lại từ đất liền ra đảo với chi phí hợp lý mà chỉ mất khoảng vài giờ đồng hồ.

Vừa khai trương cách đây không lâu, tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Côn Đảo có tên Thăng Long đã được được đông đảo người dân quan tâm, thậm chí là rủ nhau đến trải nghiệm.

Nổi bật với tông màu đỏ trắng xen kẽ nhau, tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Côn Đảo có tên gọi là tàu Thăng Long. Sở hữu trọng tải lên đến 1.017 chỗ ngồi, đây không chỉ là tàu cao tốc chở khách trên biển lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, mà còn là con tàu nhanh nhất với vận tốc lên tới 35 hải lý (hơn 60 km) mỗi giờ. Vậy nên thời gian di chuyển cũng được rút gọn, từ cảng Sài Gòn - Vũng Tàu chỉ còn khoảng 3 tiếng và đến Côn Đảo sẽ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Để hoàn thiện những tính năng vượt trội trên, con tàu này cũng được trang bị hệ thống chống rung lắc với nhiều thiết bị hiện đại, đủ tiện nghi.

Du khách bay từ Hà Nội vào TPHCM trải nghiệm, Việt kiều Mỹ háo hức vì tàu quá rộng

Có thể nói, đây là một sự chọn lựa lý tưởng giúp hành trình đến Côn Đảo của du khách thuận tiện, tiết kiệm hơn so với việc sử dụng các loại phương tiện khác. Vậy nên rất nhiều người dân không quản ngại đường xá xa xôi để một lần được trải nghiệm chuyến tàu này.

Là một nữ du khách đến từ Hà Nội, chị Thanh Tâm sẵn sàng bay vào TPHCM để đi thử tàu cao tốc đến Côn Đảo. Nữ du khách chia sẻ: "Mình thấy thông tin tàu mới khai trương nên từ Hà Nội vào TPHCM luôn. Mình thấy Việt Nam có những chuyến tàu thế này khách du lịch vừa thấy an tâm vừa thấy thuận tiện, từ đó mà thúc đẩy du lịch đến biển đảo nhiều hơn. Theo cảm nhận bạn đầu thì tài cao tốc chạy chuẩn giờ và phục vụ khá tốt".

Chị Hana - Việt kiều Mỹ vừa mới trở về TPHCM để thăm gia đình đã có những chia sẻ rất tích cực khi trở thành một trong những vị khách trên chuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo: "Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm tàu cao tốc ở quê nhà, mình thấy rất thoáng, từ bên trong khoang tàu cho đến bên ngoài rất rộng rãi. Điểm cộng là còn có chỗ để du khách ăn uống."

Tuy chưa thể đánh giá được lúc di chuyển trên biển liệu tàu cao tốc này chạy có êm hay không, nhưng theo cảm quan của mình, chị Thúy Liễu rất hài lòng về sự tiện nghi, rộng rãi trong tàu. Nữ du khách cho biết:"Hiện tại chuyến của mình chưa đến giờ di chuyển nên mình vẫn chưa thể đánh giá được cả hành trình như thế nào. Tuy nhiên, lúc mới bước vào mình rất ấn tượng với các băng ghế bởi số lượng lớn, thêm vào đó là ghế ngồi cũng rộng rãi hơn lại còn được bọc nệm, điều đó sẽ giúp khách thấy dễ chịu hơn khi di chuyển liên tục vài giờ đồng hồ".

Không giấu được sự vui mừng, phấn khởi khi cuối cùng cũng có chuyến tàu cao tốc từ đất liên ra đảo, chị Mỹ Kim bày tỏ rằng: "Có tàu cao tốc thế này rất tiện lợi, chưa kể nhanh gọn mà chi phí cũng rẻ hơn nhiều so với các phương tiện khác. Về việc đi tàu mình thấy rất an tâm, bởi tàu to chỗ ngồi cũng thoải mái và chắc chắn là không bị say sóng như khi mình trải nghiệm các loại tàu nhỏ trước đó."

Bên cạnh những đánh giá khá hài lòng thì cũng có số ít du khách nhận thấy một vài điểm chưa ổn về chuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo mới khai trương này. Trên cương vị là một hành khách di chuyển từ TPHCM đến Cảng Nhà Bè để trải nghiệm du lịch tàu thủy, anh Hòa chia sẻ: "Có tàu cao tốc đi từ TPHCM đến Côn Đảo giúp mọi người di chuyển thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên theo tôi quan sát thì ngoại trừ đoạn đường từ cảng Nhà Bè xuống tàu có biển chỉ dẫn, thì hầu như trên các tuyến đường chính từ thành phố ra cảng lại không có biển chỉ dẫn nào, khiến cho việc tìm đường đi hơi khó khăn."

Thuận tiện trong di chuyển đường dài nhưng bất cập khâu trung chuyển trong cảng, thực hư ra sao?

Do mới đưa vào hoạt động nên tàu cao tốc chạy 3 chuyến mỗi tuần, xuất phát lúc 7h sáng từ Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đi Côn Đảo. Chiều từ Côn Đảo về TPHCM xuất phát lúc 13h từ cảng Bến Đầm. Giá vé tàu dao động từ 550.000 đồng đến 1.200.000 VNĐ/lượt, tùy vào hạng vé.

Để có thể được trải nghiệm tuyến tàu này, khách du lịch sẽ phải di chuyển đến Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cách trung tâm TP HCM khoảng 22 km. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn cho du khách đi tàu, Phú Quốc Express đã bố trí xe khách 45 chỗ tại Công viên 23/9 (bến xe buýt Sài Gòn, đường Lê Lai) hỗ trợ trung chuyển khách từ trung tâm đến bến cảng và ngược lại. Hành khách muốn đi xe trung chuyển này phải đăng ký trước, khi đến cảng sẽ được đưa thẳng xuống nơi tàu cập bến.

Trong thời gian đầu hoạt động, đã có một số trục trặc liên quan đến vấn đề trung chuyển này. Điển hình như lượng khách đi tàu khoảng 200-300 người nhưng số lượng xe trung chuyển quá ít, dẫn đến việc du khách phải chen chúc lên xe hoặc chờ đợi lâu mới có xe đón. Có những người không đợi được xe trung chuyển, phải đi bộ gần 1km từ nơi tàu đậu ra cổng cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và ngược lại. Dù vậy thì du khách lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc bắt xe trở lại thành phố do cảng nằm khá xa trung tâm.

Đứng trước những thông tin này, ngày 22/5, đại diện Phú Quốc Express thông báo sẽ tạm dừng hoạt động trung chuyển khách tại Công viên 23/9 ra cảng Sài Gòn- Hiệp Phước và ngược lại từ ngày 1/6 tới. Đơn vị này cho biết, công ty chuyên về vận chuyển hành khách bằng đường biển. Khi tàu cao tốc từ bờ ra đảo, tuyến TPHCM- Côn Đảo khai trương, đơn vị đã tự tổ chức trung chuyển miễn phí cho khách hàng có nhu cầu và cần phải đăng ký trước 12 tiếng từ khi khởi hành từ Công viên 23/9 ra cảng Sài Gòn- Hiệp Phước và ngược lại.

Bên cạnh đó, phía chủ đầu tư chia sẻ thêm rằng do một số đại lý bán vé không nắm rõ thông tin nên không phổ biến với khách hàng dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã giao Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP hướng dẫn Phú Quốc Express phối hợp với Công ty cổ phần xe khách Phương Trang để có phương án trung chuyển khách từ Công viên 23/9 đến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với mức phí phù hợp, nhằm tháo gỡ các bất cập trong khâu trung chuyển. Cùng với đó, phía Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cũng đề xuất kết hợp với một số công ty chuyên về vận tải đường bộ để thực hiện việc vận chuyển này một cách chuyên nghiệp hơn.

Những phương án di chuyển dự định triển khai trong tương lai, khiến việc ra bến tàu ngày càng dễ dàng hơn: - Nếu khách tự đi xe cá nhân, phía cảng Hiệp Phước sẽ bố trí xe điện loại 20 chỗ chở từ khu vực cổng vào cầu tàu (khoảng 800m), ưu tiên người cao tuổi và trẻ em. - Từ ngày 16/5, hành khách sẽ phải đóng thêm 35.000 đồng phí ra vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (theo quy định của Bộ Giao thông vận tải) cho mỗi lượt (lượt vào hoặc lượt ra). - Đối với hành khách đi taxi, ô tô ra vào cảng, phía công ty thống nhất giảm 50% giá dịch vụ ra vào cảng trong 3 tháng đầu hoạt động (tháng 5-7/2024), tránh tình trạng nhiều người phải đi bộ đến nơi lên tàu. - Đơn vị quản lý cảng Sài Gòn- Hiệp Phước bố trí bãi giữ xe cho hành khách đi tàu cao tốc với mức giá 10.000 đồng/ngày đối với xe máy; 30.000 đồng/ngày đối với ô tô. - Các đơn vị đã lắp đặt biển báo chỉ dẫn hành trình nêu trên tại một số vị trí đường để người dân dễ dàng đi từ trung tâm TP.HCM đến vị trí cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Với các phương án di chuyển này, du khách cần tính toán, cộng thêm phí trung chuyển vào trong chi phí cho chuyến đi để không bị bỡ ngỡ. Mọi người cũng cần lưu ý giờ tàu chạy và giờ trung chuyển để có thể lên tàu đúng giờ nhất mà không gặp trở ngại gì thêm.

Ngoài ra, vẫn còn một lựa chọn khách bằng máy bay nhưng giá vé cho chặng TP HCM đi Côn Đảo khá cao. Giá khứ hồi thấp nhất là 3,2 triệu đồng, thậm chí những lúc cao điểm giá vé khứ hồi có thể lên đến 6 triệu đồng. Chưa kể hiện nay chỉ còn Vietnam Airlines còn khai thác chặng bay này, vậy nên sự xuất hiện của tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo là một sự lựa chọn hợp lý cho rất nhiều người có ý định du lịch Côn Đảo. Du khách cũng câu kiểm tra thời tiết nếu cơ thể dễ bị say sóng, nên chọn những ngày nắng đẹp để chuyến hành trình trở nên trọn vẹn hơn.



https://kenh14.vn/hao-hung-thu-sieu-tau-cao-toc-lon-nhat-viet-nam-di-con-dao-gia-ve-re-gap-3-may-bay-tau-xin-sach-dep-nhung-van-tiec-mot-diem-chua-on-ap-20240521225505727.chn