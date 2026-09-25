HASA FILM – Hơn 11 năm theo đuổi giải pháp bảo vệ và nâng tầm không gian cao cấp

Từ nhu cầu đó, HASA FILM phát triển các giải pháp phim chuyên dụng cho kính và nội thất, gồm phim cách nhiệt nhà kính, phim bảo vệ nội thất và phim nội thất . Sau hơn 11 năm hoạt động, doanh nghiệp xây dựng năng lực từ tư vấn vật liệu đến thi công, cung cấp giải pháp phù hợp với từng công trình.

Từ sản phẩm phim đến giải pháp bảo vệ không gian

Đối với công trình cao cấp, vật liệu hoàn thiện không chỉ tạo nên diện mạo kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng và chi phí bảo trì lâu dài.

Hệ cửa kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn, tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng cũng khiến không gian chịu tác động từ bức xạ mặt trời. Trong khi đó, các bề mặt đá, gỗ và vật liệu trang trí có giá trị cao dễ chịu ảnh hưởng bởi ma sát, va chạm, bụi bẩn và vệ sinh thường xuyên.

HASA FILM tiếp cận những vấn đề này từ góc độ giải pháp, lựa chọn phim dựa trên đặc điểm bề mặt, mục đích sử dụng, điều kiện ánh sáng và yêu cầu thẩm mỹ của từng khu vực.

Bên cạnh vật liệu, doanh nghiệp chú trọng quy trình thi công, từ khảo sát, chuẩn bị bề mặt đến đo cắt và hoàn thiện. Sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp và thi công đúng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả, duy trì tính thẩm mỹ và giá trị của không gian trong quá trình sử dụng.

Phim cách nhiệt nhà kính – kiểm soát nhiệt và ánh sáng

Kính là vật liệu phổ biến trong kiến trúc hiện đại nhờ khả năng mở rộng tầm nhìn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thông thoáng. Tuy nhiên, hệ cửa kính lớn cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát nhiệt và ánh sáng, đặc biệt tại các công trình chịu nắng trực tiếp.

Phim cách nhiệt nhà kính là một trong những nhóm sản phẩm HASA FILM tập trung phát triển . Lớp phim giúp kiểm soát lượng nhiệt và ánh sáng truyền qua kính, ngăn chặn tia UV gây hại, giảm chói loá và tăng tính năng an toàn và thâm mỹ cho không gian.

Việc lựa chọn phim cần cân đối giữa khả năng kiểm soát nhiệt, độ truyền sáng, màu sắc và tầm nhìn. HASA FILM tư vấn dựa trên nhu cầu và đặc điểm thực tế của từng công trình, thay vì áp dụng một lựa chọn cho mọi không gian.

Phim bảo vệ nội thất – bảo vệ những bề mặt có giá trị

Phim bảo vệ nội thất hướng đến việc hạn chế tác động lên các bề mặt có giá trị như đá, gỗ, mặt bàn, tủ, quầy lễ tân hay quầy bar – những khu vực thường xuyên chịu ma sát, va chạm và vệ sinh.

Lớp phim được thi công trực tiếp trên bề mặt, với độ trong suốt cao giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản của nội thất. Sản phẩm giúp chống trầy xước, ố bẩn, bạc màu và duy trì tính thẩm mỹ trong quá trình sử dụng. Mã cao cấp còn có khả năng tự phục hồi được các vết xước. Với nội thất cao cấp, HASA FILM chú trọng kỹ thuật thi công, đặc biệt tại các mép, góc và vị trí có hình dạng phức tạp, nhằm đảm bảo cả khả năng bảo vệ và độ hoàn thiện.

Phim nội thất – làm mới không gian linh hoạt

Bên cạnh phim bảo vệ, phim nội thất phục vụ nhu cầu thay đổi diện mạo bề mặt mà không nhất thiết phải tháo dỡ hoặc thay mới toàn bộ vật liệu hiện hữu.

Sản phẩm có nhiều lựa chọn về màu sắc và họa tiết như vân gỗ, vân đá, vân da, màu đơn sắc hoặc hiệu ứng kim loại. Nhờ đó, phim có thể được ứng dụng cho tủ, quầy, cánh cửa, vách, hệ nội thất và nhiều bề mặt khác.

Giải pháp này mang đến phương án làm mới không gian tương đối linh hoạt, đặc biệt với những công trình muốn thay đổi diện mạo nhưng hạn chế việc tháo dỡ, phát sinh bụi bẩn và kéo dài thời gian thi công.

HASA FILM định hướng phim nội thất không chỉ phục vụ nhu cầu thay đổi màu sắc mà còn hướng tới việc đồng bộ phong cách cho tổng thể công trình. Từ nhà ở, văn phòng, showroom đến khách sạn và không gian thương mại, việc lựa chọn màu sắc, họa tiết và chất liệu phù hợp có thể góp phần tạo nên tổng thể kiến trúc thống nhất.

Kinh nghiệm thi công – nền tảng của chất lượng

Sau hơn 11 năm hoạt động, HASA FILM xác định chất lượng của một giải pháp không chỉ nằm ở vật liệu mà còn ở quá trình triển khai. Từ khảo sát hiện trạng, tư vấn sản phẩm, chuẩn bị bề mặt, đo cắt, thi công đến kiểm tra hoàn thiện, mỗi công đoạn đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Với định hướng kết hợp giữa sản phẩm và năng lực triển khai, HASA FILM hướng tới vai trò đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn và thực hiện giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng công trình.

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