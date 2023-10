'Hạt vàng hạt bạc' giúp Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu: được Mỹ, Trung Quốc cực ưa chuộng, nằm trong 'CLB tỷ USD' của ngành nông nghiệp

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 9/2023 ước đạt 60 nghìn tấn, trị giá 328 triệu USD, giảm 1,0% về lượng và giảm 1,6% về trị giá so với tháng 8/2023, nhưng so với tháng 9/2022 tăng 56% về lượng và tăng 39,6% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta ước đạt 456 nghìn tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 19,6% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam trong tháng 9/2023 đạt mức 5.474 USD/tấn, giảm 0,7% so với tháng 8/2023 và giảm 10,5% so với tháng 9/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.722 USD/tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chủng loại, 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 63,55% tổng lượng và 70,0% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu các chủng loại hạt điều trên đã tác động tích cực lên toàn ngành.

Trong đó, tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều W320 của nước ta đạt 27,15 nghìn tấn, trị giá 162,51 triệu USD, cùng tăng 9,6% về lượng và trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 tăng 35,1% về lượng và tăng 27,2% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 167,65 nghìn tấn, trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 18,6% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều W240 tăng 7,2% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với tháng 7/2023, đạt 8,48 nghìn tấn, trị giá 51,57 triệu USD, so với tháng 8/2022 tăng 54,1% về lượng và tăng 34,8% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều W240 đạt 58,35 nghìn tấn, trị giá 380,28 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và tăng 14,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều sang tất cả các thị trường chủ lực tăng. Trong đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc, Đức, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ả rập Xê út tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay từ tháng 8/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đã tăng mạnh trở lại. Ngành điều Việt Nam đặt kỳ vọng lớn sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam trong 2 ngày 10 – 11/9.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao sẽ đóng góp vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung.

Theo yếu tố chu kỳ, hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động trong các tháng cuối năm. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ hạt điều phục vụ cho các dịp lễ, tết sẽ tăng mạnh.

Hiện nay, diện tích trồng điều của Việt Nam chỉ khoảng 300.000 ha, cung cấp khoảng 30% nguyên liệu cho nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp, do đó Việt Nam vẫn tăng cường nhập khẩu điều để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu với hơn 2,6 tỷ USD cho hoạt động nhập khẩu trong năm 2022.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2022, với hơn 3 tỷ USD thu về, ngành điều Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về công nghệ và sản lượng điều nhân xuất khẩu, chiếm khoảng 80% thương mại điều nhân toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc…

Theo thống kê, hạt điều nhân của Việt Nam đã có mặt ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua các năm. Năm 2006, với kim ngạch đạt 520 triệu USD, Việt Nam chính thức là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới. Đến năm 2010, mặt hàng này lần đầu tiên giúp nước ta thu về 1 tỷ USD, đồng thời lọt vào "câu lạc bộ tỷ USD" của ngành nông nghiệp. Hạt điều là mặt hàng Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu.