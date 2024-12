Hậu Giang: Tài khoản ngân hàng liên tiếp nhận được tiền chuyển nhầm, người đàn ông mang số tiền lớn đến giao nộp cho công an, nhờ tìm trả cho người đã chuyển

Ông Quân bàn giao số tiền cho Cơ quan công an

Theo thông tin từ Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang, một chủ cửa hàng tạp hóa ở thị xã Long Mỹ nhận được tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng không tìm được ai là người chuyển, ngày 20 tháng 12 năm 2024, chủ cửa hàng tạp hóa ở thị xã Long Mỹ (Tiền Giang) đã mang hơn 80 triệu đồng đến cơ quan Công an giao nộp và nhờ tìm trả lại cho người chuyển.

Người giao nộp tiền là ông Dương Quốc Quân. Ông Quân cho biết, vào chiều ngày 19 tháng 12, có người chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông số tiền 84,5 triệu đồng, kiểm tra các mối quan hệ, bạn bè ông Quân không xác định được người chuyển nên đến phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp số tiền đã nhận và nhờ tìm chủ để trả lại.

Ông Quân cho biết, trước đây ông từng chuyển trả lại cho hai người chuyển nhầm tổng cộng hơn 220 triệu đồng vì tìm được người gửi là khách hàng quen biết nhưng lần này thì không tìm ra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang lập biên bản tiếp nhận số tiền trên từ ông Quân và khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không xác định được người gửi thì đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn, không nên chiếm giữ, sử dụng vì rất có thể rơi vào của bẫy tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng.

Gần đây, nhiều người dân nhận được tiền không rõ nguồn gốc, do lo sợ vướng phải chiêu trò lừa đảo đã nhanh chóng đến Cơ quan công an để trình báo.

Điển hình như trường hợp của chị Ma Thị Nga, sinh năm 2001, trú tại thôn Vũ Hải Đường, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang, vào ngày 28/9 đã phát hiện có 9 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.

Với tinh thần cảnh giác, chị Ma Thị Nga đã đến Công an xã Phú Bình để trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Phú Bình đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển khoản nhầm là anh Ma Văn Trọng.

Ngày 21/10, Công an xã Phú Bình đã mời anh Ma Văn Trọng đến trụ sở Công an xã để đối đối chiếu các thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và hướng dẫn anh Trọng làm thủ tục nhận lại số tiền nêu trên.