Hậu trường M&A DN Nhật đầu tiên của FPT: 6 năm mới chốt được deal, bởi người Mỹ bán vì tiền, người Nhật tìm bạn hiền gửi 'con'

"Trước đó, người phụ trách deal đều là người Việt", ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) – chia sẻ câu chuyện phía sau thương vụ M&A doanh nghiệp đầu tiên tại Nhật Bản.



"Mặc dù họ ở Nhật rất lâu, lớn lên ở Nhật, tính cách như người Nhật, nhưng khi đến nói chuyện, đối tác vẫn coi họ là người Việt".

Thương vụ mua lại 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - công ty dịch vụ công nghệ thông tin của Nhật Bản - được FPT công bố hồi đầu tháng 3. Thương vụ này giúp FPT mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ, củng cố vị thế tại thị trường này.

Ít ai biết thương vụ này thực tế được thúc đẩy 5 – 6 năm, trước cả thị trường Mỹ. Nhật Bản là thị trường rất tâm huyết của FPT, nhắm mốc mang về 1 tỷ USD doanh thu cho tập đoàn vào năm 2027. FPT đã thay mấy người phụ trách deal, đến cả Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cũng đích thân đi thương thuyết, nhưng bất thành.

"Năm vừa rồi, chúng tôi mời được cựu Tổng Giám đốc của SCSK, một công ty công nghệ của tập đoàn Sumitomo. Bác nghỉ hưu thì về làm Chủ tịch của FPT Japan, và bác năm lần bảy lượt đến nói chuyện", ông Tuấn kể.

Ông Toru Tanihara - cựu CEO SCSK - về làm Chủ tịch FPT Japan hồi tháng 4/2023, dẫn dắt mảng chiến lược công nghệ, chuyển đổi số, quan hệ ngoại giao trong nhiệm kỳ 3 năm.

"Tâm lý của các công ty Nhật và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Công ty Mỹ quan trọng bán vì tiền. Bán xong là hết, đường ai nấy đi. Công ty Nhật bán không phải để lấy tiền, mà gửi gắm đứa con cho người nào đủ tin cậy để tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển nó", tân Phó Tổng Giám đốc FPT chia sẻ.

"FPT cũng nổi, nhưng độ tin cậy chưa thể so sánh với các công ty Nhật".

Sau khi về với FPT Japan, ông Toru đã trò chuyện với các lãnh đạo NAC, chia sẻ câu chuyện rất tốt về FPT, với tốc độ tăng trưởng lớn như hiện tại là cơ hội cho các bạn trẻ của Nhật. Và phía NAC gật đầu.

Việc mua được một công ty Nhật đầu tiên ngoài giá trị kinh tế còn mang lại giá trị văn hóa: Các công ty Nhật đã bắt đầu chấp nhận công ty của Việt Nam vào xã hội của họ.

"Sau thương vụ này, tôi tin sẽ có rất nhiều công ty tiếp tục đến với FPT, và tài năng của Nhật cũng sẽ đến với FPT. Giá trị kinh tế của deal này là một phần nhỏ thôi, giống như các deal M&A ở Mỹ, Pháp. Giá trị cao hơn của deal này là chúng tôi "lên đẳng", được phía Nhật Bản chấp nhận như một công ty Nhật", ông Tuấn nhìn nhận.

FPT hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản, với 2.900 nhân sự làm việc trực tiếp tại 16 văn phòng và trung tâm phát triển ở Nhật Bản và gần 15.000 nhân sự làm cho thị trường Nhật Bản từ khắp nơi trên toàn cầu.