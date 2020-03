Haxaco bán 2.500 xe Mercedes trong năm 2019, lãi ròng bình quân chỉ hơn 20 triệu đồng mỗi chiếc

Nhận định về thị trường ô tô năm 2019, Ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã chứng khoán HAX) cho biết, thị trường Việt Nam có sự tăng trưởng về số xe bán ra, tuy vậy tính cạnh tranh lại ngày càng khốc liệt cả về giá lẫn chính sách ưu đãi.



Số liệu trên Báo cáo thường niên năm 2019 cho thấy, lượng xe bán ra của Haxaco năm 2019 tăng 5% so với cùng kỳ với 2.504 chiếc, tương ứng tăng 120 chiếc so với năm 2018. Trong đó riêng doanh thu kinh doanh xe đạt gần 4.776 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu dịch vụ sửa chữa, bán phụ tùng và các hoạt động khác.



Riêng lợi nhuận gộp từ mảng bán xe đạt gần 130 tỷ đồng, tương ứng lãi gộp mỗi xe khoảng 51,8 triệu đồng.



Nếu tính chung lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 57,8 tỷ đồng, thì chia bình quân mỗi xe Haxaco lãi khoảng 23,1 triệu đồng - thực tế thì lãi từ bán xe thấp hơn do công ty còn có nguồn thu đáng kể từ bán phụ tùng, dịch vụ.... Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Haxaco giảm đến 45% so với năm 2018.

Trên thị trường, cổ phiếu HAX đang giảm sâu, rơi vào vùng đáy mấy năm trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 12.000 đồng/cổ phiếu. nếu so với thời điểm đầu năm 2019 thì cổ phiếu HAX đã giảm đi 27%.

