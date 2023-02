Haxaco (HAX) hoàn tất phát hành 15 triệu cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã HAX) đã thông báo về kết quả phát hành 15 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu qua đó nâng số cổ phiếu đang lưu hành lên gần 72 triệu.



Số cổ phiếu phát hành thêm được chuyển đổi từ 1,8 triệu trái phiếu Haxaco đã phát hành, với tỷ lệ chuyển đổi 12:100, tức 12 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cp. Ngày chuyển đổi là 13/2/2023, thời gian chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 3/2023 sau khi UBCKNN chấp nhận báo cáo kết quả phát hành.

Trên thị trường, cổ phiếu HAX đang giao dịch quanh mức 16.450 đồng/cp, tăng 28,5% so với đáy hồi giữa tháng 11 nhưng vẫn thấp hơn gần 51% so với đỉnh cách đây gần một năm. So với mức giá chuyển đổi, thị giá HAX hiện đang cao hơn khoảng 37%.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Haxaco đã chào bán thành công 180 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng (đến ngày 10/8/2023). Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.

Số tiền 180 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán trái phiếu được dùng để mở thêm showroom tại Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Công ty đã được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam phê chuẩn mở đại lý ủy quyền chính thức tại Cần Thơ.

Trong quý 4/2022, việc kinh doanh của đại lý phân phối xe ô tô đã có dấu hiệu khó khăn, Haxaco ghi nhận doanh thu đạt 1.598 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 62% so với quý 4/2021, xuống còn gần 240 tỷ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn... Người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe nên giảm nhu cầu tiêu dùng.

Lũy kế cả năm 2022, Haxaco ghi nhận doanh thu đạt gần 6.780 tỷ đồng, tăng 22% so với năm liền trước. Trong đó, hơn 90% đến từ mảng kinh doanh xe, còn lại đến từ thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng... Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 240 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước và là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.