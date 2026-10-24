HD Capital ngồi ghế cổ đông lớn Chứng khoán SmartInvest

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD (HD Capital) vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (mã: AAS).

Theo đó, HD Capital đã mua vào 2 triệu cổ phiếu AAS trong phiên 21/10/2026. Sau giao dịch, tổ chức này nâng sở hữu từ 10 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,35%) lên mức 12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,22%).

Trong diễn biến khác, ngày 22/10/2026, Chứng khoán SmartInvest đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Dự kiến thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến ngày 23/11/2026.

Nội dung lấy ý kiến về việc đăng ký thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)).

Ảnh: AAS

Ngày 23/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 639/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán SmartInvest.

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo không chính xác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Biên bản làm việc ngày 11/11/2024 với UBCKNN đối với nội dung về việc sử dụng tiền, tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ phải trả khác cho bên thứ ba.

Ngoài bị phạt tiền, AAS còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Chứng khoán SmartInvest mới đây công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2026 với lợi nhuận sau thuế chưa đầy 19 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 112 tỷ đồng đạt được trong quý II/2025.

Kỳ này doanh thu hoạt động giảm 65% chỉ còn hơn 80 tỷ đồng. Lợi nhuận lao dốc trong kỳ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chủ yếu do hoạt động tự doanh bết bát.

Kỳ này, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL đạt 66 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức gần 215 tỷ đồng của kỳ trước. Tương tự, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm còn gần 1,8 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và tư vấn tài chính có tăng nhưng không đóng đáng kể vào doanh thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của AAS ở mức gần 4.844 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Danh mục tài sản FVTPL giảm mạnh từ hơn 1.200 tỷ đồng xuống còn hơn 800 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM tăng nhẹ lên hơn 304 tỷ đồng. Các khoản cho vay giảm nhẹ còn hơn 100 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn tăng hơn 500 tỷ đồng lên mức 1.937 tỷ đồng; vay nợ dài hạn hơn 86 tỷ đồng.