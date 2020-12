HDBank năm thứ 2 liên tiếp vào top 10 doanh nghiệp có BCTN xuất sắc nhất

Top 10 doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn có Báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất đạt giải VLCA năm nay tiếp tục gọi tên các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Bảo Việt, Vingroup, SSI, Vicostone, Novaland. Năm nay, vượt qua các vòng bình chọn gắt gao, HDBank cùng Vietinbank và SHB tiến vào chung cuộc. Với giá trị vốn hóa trên 30.000 tỷ đồng, HDBank là ngân hàng duy nhất hai năm liên tiếp được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp lớn sau gần 3 năm cổ phiếu HDB của HDBank lên sàn chứng khoán.



VLCA 2020 thu hút hơn 700 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán HOSE, HNX và đồng thời là thành viên rổ chỉ số VNX Allshare tham dự. Các doanh nghiệp được chia thành các nhóm theo mức vốn hóa, cạnh tranh ở 03 hạng mục giải thưởng: BCTN, Báo cáo phát triển bền vững; Tình hình thực thi quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giải BCTN các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc được Sở Giao dịch chứng khoán (HOSE và HNX) thực hiện chấm điểm doanh nghiệp, 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC soát xét kết quả nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu. Sau đó, Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia đến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, HNX, Trung tâm Lưu ký (VSD), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Báo Đầu tư Chứng khoán cùng nhiều chuyên gia độc lập dựa trên kết quả đánh giá và soát xét, thảo biểu quyết để chọn ra 30 BCTN xuất sắc nhất thuộc 03 nhóm vốn hóa (lớn, vừa và nhỏ).

Với chủ đề "Happy Digital Banking", BCTN của HDBank trình bày khoa học, toàn diện thông tin về cơ cấu tổ chức, hoạt động và chiến lược trở thành Happy Digital Bank. HDBank cũng là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng chuẩn mực báo cáo tiên tiến nhất trong khu vực và trên thế giới, như Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, chuẩn mực toàn cầu GRI trong lập báo cáo phát triển bền vững… vào công bố thông tin, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các chương trình phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chí khắt khe lẫn tiêu chí bổ sung của BTC sau 12 mùa giải.

Năm 2020, đồng hành cùng khách hàng vượt qua Covid-19 với hàng loạt các gói hỗ trợ ưu đãi về lãi suất, mở rộng tín dụng, với việc kinh doanh hiệu quả, HDBank tiếp tục đón nhận nhiều danh hiệu cao quý do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao như: 2 năm liền là "Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất 2020" do Asian Banking & Finance trao tặng; ngân hàng Việt Nam duy nhất 3 năm liền dẫn đầu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020" do tổ chức Nhân sự châu Á bình chọn; Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s tiếp tục xếp hạng tín nhiệm dài hạn HDBank ở mức B1 dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp bị hạ bậc tín nhiệm. Mới đây, HDBank đã phát hành thành công vốn cho các định chế tài chính khắt khe như Ngân hàng tái thiết KFW của Đức. Gần nhất, HDBank được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – ASEAN 2020.