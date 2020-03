HDBank nhận giải “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam” từ The Asset

Theo đánh giá của đại diện The Asset: "HDBank là ngân hàng đáp ứng xuất sắc và toàn diện các tiêu chí trên. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng ấn tượng với chiến lược số hóa của ngân hàng, bám sát các xu hướng và gia tăng tiện tích cho việc cung cấp sản phẩm - dịch vụ đến khách hàng. HDBank cũng là ngân hàng gây ấn tượng ở mảng doanh nghiệp, tập trung vào năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường."

Được đánh giá bởi các độc giả và nhà đầu tư của Tạp chí The Asset, giải thưởng "Ngân hàng Nội địa tốt nhất Việt Nam" đã ghi nhận lòng tin của thị trường quốc tế đối với HDBank, một ngân hàng có năng lực tài chính mạnh, chiến lược phát triển bền vững, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiện lợi, hiện đại. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực và kiên định theo chiến lược Ngân hàng Xanh phát triển bền vững, với định hướng trở thành tổ chức hàng đầu về bán lẻ, tiêu dùng và SME của HDBank.

Sau 30 năm hoạt động, HDBank ngày nay là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam và đang vươn ra thị trường quốc tế. HDBank đã và đang phục vụ 8 triệu khách hàng trong hệ sinh thái gồm tài chính, hàng không, tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản, năng lượng, viễn thông…

Đến cuối năm 2019, HDBank có tổng tài sản 229.477 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 20.381 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế cao đạt 5.018 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường về tỷ suất sinh lời với ROA 1,8% và ROE 21,6%. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank được kiểm soát ở mức 0,98%, thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành trong nhiều năm liền.

Trước đó, các định chế tài chính lớn, các tổ chức độc lập trong khu vực và trên thế giới đã trao cho HDBank những giải thưởng uy tín: Moody's xếp hạng HDBank là B1, ở mức tín nhiệm và triển vọng ổn định; Ngân hàng tiên phong tại Việt Nam nhận giải "Green Deal Award" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; Top 40 thương hiệu uy tín nhất Việt Nam do Forbers bình chọn; 2 năm liền được HR Asia đánh giá là Nơi làm việc tốt hàng đầu châu Á,... Kỷ niệm 30 năm thành lập, HDBank đã cùng lúc được trao tặng 3 danh hiệu cao quý là Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND Tp. HCM với "thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và từ thiện xã hội".

Về The Asset Triple A Awards:

The Asset là tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng đặt trụ sở chính tại Hong Kong. Đối tượng độc giả chủ yếu là các CEO, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích trong lĩnh vực kinh tế tài chính, nhà đầu tư, những người quan tâm đến thị trường kinh tế, tài chính thế giới nói chung và châu Á nói riêng. The Asset Triple Annual Awards là giải thưởng thường niên của The Asset nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, cung cấp dịch vụ nguồn vốn tốt nhất, quản trị rủi ro và các giải pháp về vốn lưu động dành cho các khách hàng.