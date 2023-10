HDTC khẳng định ông Đinh Trường Chinh chỉ là cổ đông cá nhân, việc ông Chinh bị khởi tố không ảnh hưởng đến hoạt động công ty

Theo đó, thông tin từ Công an Tp.HCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP đang điều tra làm rõ các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) và một số đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP xác định: Ông Huỳnh Thế Năng (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - VINAFOOD II) và Đinh Trường Chinh (SN 1974; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau thông tin này, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã ra thông cáo báo chí:

Trích nguyên thông cáo báo chí của HDTC:

“ HDTC tiền thân là Công ty nhà nước được chính thức cổ phần hóa vào ngày 29/04/2016 – là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Doanh nghiệp nhà nước). Hiện nay, Nhà nước sở hữu 30% vốn điều lệ HDTC và ông Đinh Trường Chinh hiện là một trong những cổ đông cá nhân của Công ty.

Ngày 26/10, Cơ quan an ninh điều tra, Công an Tp.HCM đã thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh liên quan đến thời kỳ ông Đinh Trường Chinh là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân, không liên quan đến Công ty HDTC.

Trước sự việc trên, sáng 27/10/2023, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành của HDTC đã tổ chức cuộc họp để chuẩn bị nhân sự, bộ máy hoạt động, triển khai công việc của Công ty.

HDTC khẳng định, sự việc ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường của HDTC trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, HDTC khẳng định mọi hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đều minh bạch, công khai, đã được báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với tư cách là nhà đầu tư bất động sản uy tín, với năng lực tài chính, HDTC luôn đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng khi sở hữu bất kỳ sản phẩm nào của HDTC hiện đang sở hữu trên toàn quốc”.

Như vậy, trong thông cáo phát đi, HDTC khẳng định, ông Đinh Trường Chinh chỉ là cổ đông cá nhân của công ty. Vào tháng 1/2023, tại Website chính thức của HDTC vẫn đăng tải một số thông tin liên quan đến việc ông Đinh Trường Chinh là Chủ tịch tập đoàn HDTC.