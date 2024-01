Hé lộ bất ngờ về Beyond Communication cùng lễ hội âm nhạc HOZO 2023

Hò Dô 2023 – Sự kiện văn hóa, du lịch mang dấu ấn đặc sắc của TPHCM



Hò Dô 2023 được chủ trương và sáng tạo để trở thành một dự án lớn nhất năm, nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố, kéo dài từ tháng 9/2023 đến hết tháng 12/2023.

HOZO Super Fest trong khuôn khổ Hò Dô 2023 là chương trình nghệ thuật đỉnh cao, với sự góp mặt biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ đa châu lục, thu hút 200.000 lượt khán giả tham gia trong 3 ngày đêm diễn ra.

Hò Dô 2023 được tổ chức bởi ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM cùng Công ty Beyond Communication phối hợp thực hiện.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi (Quận 1, TP HCM) chật cứng người hâm mộ trong cả 3 đêm diễn từ 22-24/12

Beyond Communication: Từ xuất phát điểm là một công ty khởi nghiệp…

Đây là năm thứ hai Beyond Communication góp mặt trong đội ngũ thực hiện Hò Dô (lần đầu vào năm 2022), nhưng là lần đầu tiên chủ động đồng hành trọn vẹn hơn ở khía cạnh tổ chức, vận hành và kêu gọi tài trợ.

Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, Beyond Communication hiện có hơn 3.000 nhân viên làm việc toàn và bán thời gian trên toàn quốc trong đa lĩnh vực marketing như: Truyền thông thương hiệu, Thương mại & Tiếp thị trực tiếp lẫn trực tuyến, Sản xuất & Tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhỏ cho các khách hàng, đối tác nội địa và quốc tế.

Một số dự án nổi bật của Beyond Communication: Lễ hội Âm nhạc Hò Dô 2022 và 2023, Bài hát chủ đề Sea Game 31, các sự kiện Texas Crunchy Night, Tuborg Break The Ice, Tuborg Funtastic Energy Night, Tuborg Why not – Sống mở không bỏ lỡ,…

Đội ngũ nhân sự của Beyond Communication trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo

Trở thành đơn vị tổ chức và vận hành lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất Việt Nam sau 7 năm hoạt động

Bà Thái Trúc Mai - Giám Đốc Điều Hành của công ty Beyond chia sẻ về cách vận hành để tạo nên một Hò Dô 2023 thành công bùng nổ: "Chúng tôi luôn đặt lợi ích của nghệ sĩ và khán giả lên hàng đầu. Công tác quản lý nhân sự và tổ chức sự kiện được thực hiện với sự chuyên nghiệp, khoa học và chu đáo. Đội ngũ của chúng tôi được sàng lọc kỹ lưỡng, và mọi quyết định đều được đưa ra sau một quá trình nghiên cứu và thống nhất, nhằm đảm bảo mọi khía cạnh của sự kiện đều được xem xét thỏa đáng.

Sự tận tâm và sự chuyên nghiệp là chìa khóa để tạo ra một lễ hội âm nhạc không chỉ "mãn nhãn mãn nhĩ" mà còn góp phần xây dựng điểm đến thưởng thức văn hóa – nghệ thuật thường niên vào mỗi dịp cuối năm của thành phố dành cho người dân TPHCM và du khách toàn thế giới".

Khi thách thức đi kèm với cơ hội

Mặt khác, ở vai trò đơn vị xã hội hóa phối hợp tổ chức, vận hành và kêu gọi tài trợ giữa bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều tác động tiêu cực, vị nữ CEO của Beyond Communication khẳng định: "Việc đối mặt với thách thức từ tình hình kinh tế biến động khiến áp lực để kêu gọi thêm nguồn tài trợ để tổ chức từ các đối tác, nhãn hàng đối với chúng tôi là rất lớn. Nhưng chúng tôi tin rằng giá trị cốt lõi hướng đến cộng đồng, sự sáng tạo linh hoạt trong công tác tổ chức và chất lượng sự kiện là chìa khóa để thu hút đầu tư. HOZO 2023 đã chứng minh được sức hấp dẫn không chỉ với khán giả, mà còn đối với những đối tác thương mại.

Bằng cách tận dụng sức mạnh của văn hoá - âm nhạc - nghệ thuật và cộng đồng, chúng tôi đã và đang đồng hành cùng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nên một mô hình lễ hội độc đáo giữa trái tim thành phố kết nối cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó giúp cho HOZO phát triển bền vững qua hàng năm".

Nói về những dự định tương lai cùng HOZO, bà Thái Trúc Mai cho hay: "Chúng tôi đang tích cực cân nhắc, đàm phán và cam kết Beyond sẽ không ngừng nỗ lực tiếp tục đồng hành cùng thành phố để xây dựng thương hiệu văn hoá lễ hội mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả Việt Nam và quốc tế".

Năm 2021, Beyond Communication xuất sắc được bình chọn là Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc Châu Á (SME100) do Tạp chí SME Châu Á công nhận.

Tháng 10/2023, Beyond Communication tiếp tục tự hào nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh" do Asia Pacific Enterprise Awards 2023 vinh danh.

Những thành tích kể trên chứng minh vị thế của Beyond Communication tuy tuổi đời còn khá non trẻ, nhưng là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, luôn luôn hiểu rõ và đồng hành cùng khách hàng trên mọi mặt trận marketing.