Hé lộ chu kỳ mới bất động sản, bài học từ CEO Việt Long Group

"Những Nhà đầu tư chạy theo hiệu ứng đám đông sẽ chờ thị trường sôi động để xuống tiền. Với các Nhà đầu tư có tầm nhìn, năm nay là cơ hội 10 năm có 1 để "xuất tiền" đầu tư", CEO Tập đoàn Đầu tư Việt Long nhận định.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản, xu hướng mới theo nguồn Batdongsan.com.vn đã phác thảo những định hình về các xu hướng đầu tư trong năm 2024. Theo đó, kênh đầu tư bất động sản được nhận định là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền khi có 65% người tham gia khảo sát cho biết có kế hoạch mua bất động sản trong năm 2024.

Trong đó, 60% mua với mục đích đầu tư, Chung cư và các loại hình của bất động sản thổ cư là đất nền, nhà riêng, nhà phố được lựa chọn đầu tư nhiều nhất.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, trải qua chu kỳ bất động sản từ 2009 đến nay, am hiểu toàn thị trường, ông Mẫn Bá Tuyền - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đầu tư Việt Long dành nhiều nhận định khi so sánh về đà phục hồi của từng loại hình bất động sản ở thời điểm hiện tại so với khoảng 10 năm trước.

"Năm 2013 - giai đoạn suy thoái trước, thị trường ghi nhận sự hồi phục diễn ra trước tiên với chung cư.

Thực tế, ở cuộc khủng hoảng hiện tại, tính từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, thị trường cũng ghi nhận các tín hiệu phục hồi rõ nét với căn hộ chung cư khi đây là phân khúc có tốc độ tăng giá và thanh khoản tốt nhất trên thị trường", ông Mẫn Bá Tuyền chia sẻ.

Ở chu kỳ trước, đến nửa đầu năm 2014, loại hình bất động sản nhà riêng, nhà phố bắt đầu ghi nhận cải thiện về giao dịch và tin đăng. Do đó, ở chu kỳ hiện tại, giai đoạn phục hồi của phân khúc này sẽ rơi vào quý IV/2024 - II/2025.

Chu kì trước ở giai đoạn tín hiệu thị trường bắt đầu "hấp thụ" làn sóng mới, tâm lý tự tin vào kinh tế và mức lợi suất giúp loại hình đất nền, biệt thự được quan tâm​. Đầu năm 2015, thị trường đón nhận nhiều dự án biệt thự, đất nền mới được chào bán với lượng tin đăng có sự hồi phục tương ứng.

Dự báo trong chu kì hiện tại, giai đoạn "hấp thụ" tương ứng với sự đi lên của đất nền, biệt thự sẽ diễn ra vào quý II/2025 đến quý IV/2025.

Ở giai đoạn ổn định, hầu hết các loại hình bất động sản đều sẽ hồi phục. Với chu kì hiện tại, dự báo giai đoạn ổn định sẽ diễn ra vào quý I/2026 trở ra. Ông Mẫn Bá Tuyền thông tin, nửa cuối năm 2015, tất cả các loại hình đều có những bước tăng trưởng ấn tượng so với nửa đầu cùng năm.

Riêng đất nền, đất khu công nghiệp có dấu hiệu hồi phục mạnh. Phân khúc chung cư trung - cao cấp được kỳ vọng mức lợi nhuận là 7-8% năm. Trong khi đó đất nền có cơ hội sinh lời lên tới 15-20%.

Lý giải về sự khác biệt biên độ tăng giá của hai phân khúc căn hộ cao cấp và đất nền, ông Mẫn Bá Tuyền cho hay đất nền và tài sản gắn liền với đất vẫn được nhà đầu tư ưu ái hơn. Chung cư có thể khai thác cho thuê nhanh với thanh khoản cao hơn trong ngắn hạn.

Thế nhưng về lâu dài, đất nền lại là kênh trú ẩn an toàn vì xu thế chung của sản phẩm này là tăng giá theo chu kỳ.

(Nguồn: sưu tầm)

Theo ông Mẫn Bá Tuyền: "Thị trường bất động sản sẽ khởi sắc từ quý II/2025 với tâm lý của nhà đầu tư tự tin vào kinh tế và mức lãi suất thấp, thời điểm này đất nền, đặc biệt đất nền ven khu công nghiệp sẽ được quan tâm và nhiều nhà đầu tư săn đón, tạo nên đợt "sóng" mới cho chu kỳ khởi sắc của thị trường.

Từ đầu năm 2026 là giai đoạn ổn định của ngành bất động sản và ghi nhận sự trở lại, xuất hiện của nhiều loại hình đa dạng".

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng cho biết, tâm lý người mua cũng tương ứng với từng giai đoạn của thị trường. Ở giai đoạn điểm đảo chiều và thăm dò, người mua ưu tiên các yếu tố chắc chắn là pháp lý và tài chính.

Ở giai đoạn củng cố, các yếu tố tài chính, pháp lý vẫn được đặt lên hàng đầu và các loại hình bất động sản có dòng tiền tốt được ưu tiên lựa chọn.

CEO Tập đoàn Đầu tư Việt Long dự báo, từ quý I đến hết quý III năm nay bất động sản sẽ xuất hiện điểm đảo chiều, khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực, hàng loạt dấu hiệu phục hồi tích cực từ thị trường, mức độ quan tâm đến các loại hình nhà đất ngừng đà giảm sâu.

Chính vì vậy, giai đoạn này là thời điểm phù hợp với nhà đầu tư có sẵn nguồn tài chính để tìm kiếm bất động sản có giá trị tốt, pháp lý minh bạch.

Nếu có dòng tiền nhàn rỗi, đầu tư vào bất động sản đất nền hay mua nhà ở thực ngay bây giờ là lựa chọn tối ưu và hợp lý vì dựa trên các yếu tố trên, dự báo từ năm 2025 thị trường bất động sản sẽ có những chuyến động liên quan đến giá.