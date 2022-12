Hé lộ danh sách các ứng cử viên cho vị trí 'tân CEO' Twitter: Họ là ai?

Giám đốc điều hành Elon Musk nhận rất nhiều chỉ trích sau khi tiếp quản mạng xã hội Twitter. Gần đây, ông đã khoá tài khoản Twitter của nhiều nhà báo - những người được cho là đã viết bài để lộ thông tin cá nhân của vị CEO (sau đó Musk đã cho phép mở lại).

Những tài khoản bị khoá là của phóng viên Donie O’Sullivan (đài CNN), Ryan Mac của báo The New York Times, Drew Harwell của báo The Washington Post và nhiều nhà báo khác.

Chưa dừng lại ở đó, Musk còn tuyên bố sẽ “cấm” mọi liên kết dẫn đến các nền tảng truyền thông cạnh tranh khác, gồm Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Post.

Với nhiều ý kiến trái chiều và làn sóng phẫn nộ lớn trước sự điều hành “quay như chong chóng” của Elon Musk, ông đã lập một bảng khảo sát để tham khảo người dùng trên khắp thế giới liệu ông có nên từ chức CEO của Twitter hay không? Cuộc khảo sát kết thúc vào sáng thứ Hai với 57% người ủng hộ ông từ bỏ chức vị người điều hành.

Hiện nay, Musk vẫn chưa có phản hồi trước kết quả đáng buồn này. Nhưng ngay cả khi “lờ” đi bảng khảo sát, ông vẫn phải đối mặt với áp lực từ các nhà đầu tư của Tesla. Có thể họ sẽ gây áp lực khiến Musk “rớt đài” khỏi vị trí CEO hãng ô tô điện hot nhất nhì thế giới.

Elon Musk. Ảnh: The Verge

Cổ phiếu Tesla đã giảm 28% kể từ khi Musk tiếp quản Twitter. Thậm chí, ông đã bán số cổ phần của mình tại Tesla có giá hàng tỷ USD để tài trợ cho việc tiếp quản khiến nhiều người phẫn nộ. Trong nhiều năm, Elon Musk cũng đã suy tính tới việc tìm người kế nhiệm để điều hành Tesla. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có tiến triển.

Dù đăng bài khảo sát rất “thật thà” nhưng trước khi có kết quả, trong một bài đăng vào Chủ Nhật tuần trước (ngày 18 tháng 12), Musk lại cho biết chẳng có người kế nhiệm nào phù hợp để thay thế ông. “Twitter cần một CEO mới có khả năng giữ nó tồn tại. Nhưng không ai muốn điều hành công ty chỉ để giữ cho nó tồn tại cả. Vì vậy không có người kế nhiệm phù hợp", Elon Musk viết.

Nhưng nếu Musk thật sự muốn tìm kiếm một giám đốc điều hành Twitter mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều ứng cử viên. Hiện tại, danh sách đề cử có những cái tên vô cùng nổi bật như: cựu giám đốc điều hành T-Mobile John Legere, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ Massachusetts Lex Fridman và rapper Snoop Dogg (người có thể điều hành Twitter với sự giúp đỡ của Martha Stewart - nữ hoàng kinh doanh kiểu mẫu ở Mỹ) hay Tom Anderson - người sáng lập mạng xã hội MySpace.

Ngoài ra còn có một số ứng cử viên cấp cao khác. Ví dụ cựu COO Facebook Sheryl Sandberg và CTO Facebook Mike Schroepfer. Cả hai đều đã rời bỏ vai trò của mình tại gã khổng lồ mạng xã hội vào đầu năm nay. Tuy nhiên việc thuyết phục họ đảm nhận vị trí người điều hành cho công ty “đầy hỗn loạn” như Twitter là một điều khó khăn.

Thậm chí ngay cả Jack Dorsey, người sáng lập Twitter, CEO của công ty thanh toán kỹ thuật số Block - bạn của Musk đã nói rằng ông sẽ không quay lại điều hành mạng xã hội này.

Vì vậy, các ứng cử viên tiềm năng rõ ràng nhất cho vị trí giám đốc điều hành Twitter chỉ có cộng sự của Musk - những người đã giúp ông điều hành công ty từ khi ông tiếp quản. Danh sách có thể kể đến nhà đầu tư, phóng viên Jason Calacanis, David Sacks - giám đốc điều hành mạng xã hội Yammer, Sriram Krishnan - nhà đầu tư mạo hiểm, đối tác tư vấn đầu tư tiền mã hóa của quỹ Andreessen Horowitz và cũng từng lãnh đạo nhóm sản phẩm tại Twitter.

Nhưng nếu Musk chuyển giao công việc điều hành cho người khác thì một điều chắc chắn, ông vẫn sẽ tham dự vào nhiều quyết định của công ty. Musk đã loại bỏ ban lãnh đạo và ban giám đốc cũ của Twitter. Đồng thời với tư cách là chủ sở hữu và thành viên hội đồng quản trị duy nhất, Musk sẽ luôn có quyền thuê và sa thải bất cứ ai ông muốn dù đó có là vị trí lãnh đạo cao cấp tại đây.

Dưới đây là danh sách các CEO “tiềm năng” trong tương lai

Sriram Krishnan, David Sacks và Jason Calacanis. Ảnh: Getty

Jason Calacanis

Calacanis là người nổi lên trong giới công nghệ trong thời kỳ bong bóng dot com. Ông được mệnh danh là “nhà đầu tư thiên thần” khi 6 lần đầu tư vào các startup kỳ lân. Calacanis đã nhìn thấy tiềm năng ở Uber, Robinhood rồi đầu tư vào các công ty nổi tiếng này ngay từ những giai đoạn đầu tiên.

Calacanis đã đăng bài viết lên Twitter với nội dung “Ai đủ liều để điều hành một công ty như Twitter”. Ông cũng thực hiện một cuộc khảo sát trên mạng xã hội này để hỏi những người theo dõi liệu ông hoặc David Sacks có nên cùng nhau hoặc đơn phương làm CEO mới hay không? Phần lớn những người được hỏi đã bỏ phiếu cho mục “Khác” với tâm lý phân vân.

Tuy nhiên, vào tháng 4, ngay sau khi Musk có thông báo mình đang đàm phán để mua Twitter, Calacanis đã nhắn tin cho vị tỷ phú này rằng “CEO Twitter là công việc mơ ước của tôi”.

David Sacks

David Sacks, một trong những người sáng lập PayPal cùng Musk đã có một số kinh nghiệm quản lý mạng xã hội. Ông thành lập và điều hành nền tảng mạng xã hội Yammer, trước khi bán lại cho Microsoft vào năm 2012 với giá 1,2 tỷ USD.

Sacks đã luôn bảo vệ Musk. Dù cho vị tỷ phú này đã đưa ra các quan điểm gây phẫn nộ trên Twitter. Một người dùng Twitter đã hỏi Sacks vào tháng trước rằng liệu ông và Musk có bất đồng quan điểm nào không? Sacks chỉ trả lời một điều duy nhất: “Cờ vua”.

Sriram Krishnan

Về mặt lý thuyết, Krishnan có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí tân CEO. Ông có nhiều kinh nghiệm tại các công ty mạng xã hội. Ông từng là giám đốc điều hành tại Twitter, Facebook và Snap.

Gần đây, Krishnan đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp tiền điện tử Andreessen Horowitz. Đây là kinh nghiệm cần thiết nếu ông có ý định tiếp quản Twitter vì Musk đang có mục tiêu tích hợp khả năng thanh toán cho Twitter và khiến nó không chỉ là một mạng xã hội đơn thuần.

Krishnan được cho là ít tai tiếng nhất trong đội ngũ lãnh đạo của Twitter. Điều này có thể làm giảm bớt các tin tức tiêu cực cho mạng xã hội này nếu ông trở thành CEO mới.

Cái tên “bất ngờ”

Hiện nay, một số người dùng Twitter đang suy đoán về một số nhà điều hành tiềm năng khác cho Twitter, bao gồm cả con rể của Donald Trump - Jared Kushner, người được phát hiện đã xem World Cup cùng Musk vào cuối tuần qua.

Kushner có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia Ả Rập Xê Út, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Twitter. Trước khi làm cố vấn tại Nhà Trắng cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Kushner đã làm việc cho công ty bất động sản của gia đình. Vào năm ngoái, anh nói rằng bản thân sẽ xa rời chính trị và thành lập một công ty đầu tư. Kushner trước đây cũng sở hữu tờ báo New York Observer.

Tham khảo: CNN