Hé lộ nguyên nhân hiện tượng ‘tự cháy’ bất thường ở Đắk Lắk

Ngày 2/2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo liên quan đến hiện tượng “tự cháy ” bất thường xảy ra tại thôn Trung, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hiện tượng bất thường trên, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Hiện tượng "tự cháy" xuất hiện tại xã Ia Lốp

Trước đó, huyện này báo cáo rằng, hiện tượng “ tự cháy ” ở thôn Trung, xã Ia Lốp là phức tạp , chưa từng xảy ra trên địa bàn, tính chất vụ việc vượt quá khả năng phân tích, điều kiện chuyên môn cấp huyện.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn, UBND huyện Ea Súp đề nghị UBND tỉnh xem xét giao các sở, ngành có liên quan cùng phối hợp huyện để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân của hiện tượng “tự cháy” bất thường.

Những đám cháy tự xuất hiện tại thôn Trung, xã Ia Lốp

Trước đó, sau khi ghi nhận có hiện tượng mặt đất “tự bốc cháy” xảy ra tại rẫy của hộ ông Lê Văn Bên (SN 1962, trú tại thôn Trung, xã Ia Lốp), Công an huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, khám nghiệm, xem xét, phân tích hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra, khu vực đất trồng điều bị cháy có diện tích 10.000m 2 , phát hiện 23 điểm cháy trên mặt đất. Kiểm tra các điểm cháy này thấy có dấu hiệu cháy than hóa của cây cỏ, lá và cành điều khô màu đen với các chiều hướng than hóa khác nhau. Một số điểm cháy thấy có ống dẫn nước nhựa màu đen đã bị nhiệt tác động dẫn đến cháy và biến dạng.

Cũng theo kết quả kiểm tra, điểm cháy lớn nhất trong diện 6x4,5m; điểm cháy nhỏ nhất trong diện 0,6x0,4m; các điểm cháy cách nhau trung bình từ 3,5-20m. Vị trí các điểm cháy nằm rải rác trên toàn bộ diện tích đất trồng điều theo dạng một vệt dài, từ hướng Tây Bắc đến Đông Nam.

Công an huyện Ea Súp cũng tiến hành lấy lời khai của chủ hộ và thu thập 6 mẫu đất tại khu vực xảy ra cháy và không có cháy. Ông Bên cho biết, các đám cháy tự phát liên tục từ 11h đến 18h, xảy ra ở nhiều vị trí khác nhau trên khu vực đất trồng điều của gia đình. Thời gian và mật độ giữa các đám cháy giảm dần theo khung giờ trên, đến 18h thì ngừng hẳn. Từ ngày 14/1 đến nay, hiện tượng “tự cháy” không còn xảy ra nữa.

Ông Bên bên đống quần áo bị cháy do hiện tượng "tự cháy" gây ra

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của chủ hộ, cơ quan công an nhận định, nguyên nhân cháy có thể do hóa chất lẫn trong đất có trong tự nhiên hoặc sản phẩm để lại của bom đạn, gặp điều kiện thích hợp sẽ xảy ra phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng (hình thành sự cháy). Hiện tượng này chỉ xảy ra trên một vài khu vực đất trồng điều của gia đình ông Bên, đồng thời không lặp lại hiện tượng trên tại các vị trí đã cháy.

Xác định đây là hiện tượng bất thường, cơ quan công an đã lấy 6 mẫu đất tại 2 khu vực có xảy ra cháy và 1 khu vực chưa xảy ra cháy. Do đó, để kết luận hiện tượng trên, Công an huyện Ea Súp đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh giao cho Công an huyện chủ trì, liên hệ với các đơn vị chức năng tổ chức giám định mẫu theo quy định.

Đồng thời, Công an huyện còn đề xuất Chủ tịch UBND huyện Ea Súp mời các nhà khoa học, giới chuyên môn tiến hành kiểm tra, thăm dò thổ nhưỡng ở khu vực xảy ra hiện tượng “tự cháy” và các khu vực lân cận... qua đó phân tích, đánh giá dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác.

Như Tiền Phong đưa tin, ông Lê Văn Bên (SN 1962, trú xã Ia Lốp) trình báo cơ quan chức năng việc khu rẫy của gia đình bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Cụ thể, các ngày 11-13/1, nhiều đám cháy nhỏ tự phát xuất hiện trên mặt đất tại hơn 20 vị trí khác nhau trong rẫy ông Bên. Có đám cháy gần chòi rẫy gây cháy một số quần áo của gia đình.

Trước hiện tượng lạ này, người dân nghi ngờ do hóa chất từ thời chiến tranh còn sót lại, gặp môi trường nắng nóng nên bốc hỏa.