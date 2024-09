Hé lộ những tiện ích khẳng định đặc quyền cư dân Khu đô thị Bcons City

Quý IV/2025, Khai trương Trung tâm thương mại Bcons City

Trung tâm thương mại Bcons được thiết kế theo hướng đem đến sự đa trải nghiệm all - in – one, có tổng diện tích gần 8.000m2 sàn thương mại, với 2 tầng hầm, 3 tầng nổi.

Để thuận tiện cho việc trải nghiệm dịch vụ và mua sắm, Trung tâm thương mại Bcons được bố trí tại khối đế cụm toà tháp Bcons City, ngay mặt tiền Đại lộ Thống Nhất hay còn gọi là Trục chính Đông Tây – trục đường nối từ Trần Hưng Đạo (phường Dĩ An) đến Bến xe Miền Đông và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.

Như thiết kế, trong tổng quy mô gần 8.000 m2, Trung tâm thương mại Bcons City chia thành nhiều khu công năng hoạt động, nhằm đem đến sự thuận tiện cho khách hàng trong suốt quá trình đến vui chơi mua sắm.

Cụ thể, tầng 1 quy tụ các gian hàng đồ gia dụng, nội thất, cụm cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và các thương hiệu đồ uống, thức ăn nhanh…

Tiếp đó, tầng 2 là nơi để người dân dễ dàng đi mua sắm mỗi ngày với đại siêu thị rộng hơn 2.000 m2 tập trung đầy đủ các ngành hàng từ tươi sống đến nhu yếu phẩm thiết yếu. Và, một phần không gian tầng này dành cho khu Nhà sách tập trung phong phú các đầu sách, văn phòng phẩm, đồ chơi.

Tại khu vực tầng 3 được thiết kế thành một khu phố ẩm thực với hơn 20 gian hàng, quy tụ đa phong cách ẩm thực từ Á đến Âu. Ngoài ra, khu vui chơi trẻ em cũng đặt ngay tầng này.

Với ý tưởng tích hợp phong phú tiện ích, Trung tâm thương mại Bcons City hướng đến tạo nên một không gian sống động, nhiều trải nghiệm.

Nỗi lo về chất lượng sống ở vùng ven đang dần được tháo bỏ

Thêm một điều ấn tượng hơn nữa là, bên cạnh trung tâm thương mại 8.000 m2 sẽ đi vào hoạt động Quý IV/2025, như kế hoạch phát triển, Tập đoàn Bcons sẽ đầu tư thêm một trung tâm thương mại có vị trí cách Trung tâm thương mại Bcons City chỉ vài chục mét.

Như vậy, không dừng lại việc tạo tiện ích cho dự án, Tập đoàn Bcons đang dần xây dựng nên hạ tầng dịch vụ dân sinh hướng đến cho người dân sinh sống trong khu vực thụ hưởng. Theo đó, tới đây, người dân TP Dĩ An không cần di chuyển xa khi mọi tiện ích dịch vụ đã hiện diện gần nhà.

Khởi động cho kế hoạch lấp đầy tiện ích, ngày 15/9/2024 vừa qua, Bcons Service và Beta Midea đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU). Như nội dung hợp tác, cư dân Bcons City nói riêng và người dân TP Dĩ An nói chung sẽ được trải nghiệm dịch vụ và thưởng thức những bộ phim hấp dẫn thông qua hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas được đầu tư hiện đại trong Trung tâm thương mại ngay Đại lộ Thống Nhất.

Bcons Service và Beta Midea ký kết MOU để đầu tư rạp chiếu phim hiện đại tại Trung tâm thương mại của Tập đoàn Bcons vị trí liền kề Khu đô thị Bcons City

Trước sự chuẩn bị hạ tầng dịch vụ cho Khu đô thị Bcons City của Tập đoàn Bcons, có thể nói rằng, giờ đây không phải chỉ có ở khu trung tâm thì mới có nhiều tiện ích để sử dụng. Những nơi như Bcons City hoàn toàn đáp ứng mọi mong muốn về một an cư chất lượng.

Cơ hội an cư với Bcons City với căn hộ vừa túi tiền, có thu nhập ngay

Như định hướng phát triển dự án, Quần thể các dự án Bcons City sẽ được Tập đoàn Bcons đầu tư với quy mô hơn 11 hecta, ngoài căn hộ ở thì không gian sống được Tập đoàn Bcons đầu tư mạnh. Và khu đô thị Bcons City là sự khởi động cho định hướng phát triển táo bạo này.

Từ Khu đô thị Bcons City di chuyển vào trung Thành phố Hồ Chí Minh qua 2 cửa ngõ và tuyến Metro

Ngoài trung tâm thương mại gần 8.000m2, nội khu Bcons City còn có phố đi bộ, chợ đêm, các khu shophouse, nhà phố thương mại, trường học,…. Đến nay Bcons City đang thi công các tháp căn hộ ở, những hạng mục tiện ích là trường học liên cấp 1-2 B.School đã đi vào hoạt động, dãy nhà phố thương mại đã hoàn thiện, và tiếp đó là Trung tâm thương mại Bcons City hoạt động ở Quý IV/2025.

Nhìn nhận và đánh giá mọi sự tiện nghi để thấy rằng an cư tại khu đô thị Bcons City là quyết định đúng đắn. Mức giá sở hữu căn hộ tại đây cũng vừa tầm khi chỉ xoay quanh 2 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Hiện tại, sở hữu căn hộ Tháp Green Emerald B1, được hưởng chính sách "Cam kết thuê lại trong 2 năm đầu" là 9 triệu (1 phòng ngủ) và 12 triệu (2 phòng ngủ), các căn 2 phòng ngủ có thể đổi qua hình thức Voucher thanh toán 40 triệu đồng.

Với các căn hộ Tháp Bcons City – toà tháp trung tâm thương mại của khu đô thị, "trong 2 năm đầu sẽ thuê lại" 10 triệu (căn 1 phòng ngủ) và 14 triệu (căn 2 phòng ngủ). Ở tháp này, căn 2 phòng ngủ có thể đổi qua Voucher thanh toán 50 triệu đồng.

Nhìn những gì Tập đoàn Bcons đang làm, có thể thấy rằng, đơn vị này hiện đang là một trong những chủ đầu tư tiên phong tạo nên sự khác biệt trong câu chuyện phát triển dự án. Quần thể các dự án Bcons City không chỉ tạo nên khu đô thị mới, cung ứng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền trong không gian sống chất lượng mà còn góp phần giúp người dân nghĩ thoáng hơn trong việc chọn nơi an cư, giảm dần định kiến về vùng ven thành phố.