Hé lộ tổ ấm 370m2 của "vua hài" Thẩm Đằng: Phòng ngủ view vòng cung đẹp như mơ, nhưng chi tiết "bừa bộn" ở phòng khách mới tiết lộ con người thật của gia chủ

Chúng ta thường quen với hình ảnh một Thẩm Đằng hài hước, đôi khi có phần "xuề xòa" trên các show truyền hình hay phim ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, khi cánh cửa ngôi nhà riêng tại Bắc Kinh của anh hé mở, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra một khía cạnh khác cực kỳ sâu sắc của nam diễn viên này.

Không chạy theo phong cách hoàng gia hào nhoáng thường thấy ở các ngôi sao hạng A, tổ ấm rộng 370m2 của Thẩm Đằng lại mang một vẻ đẹp "tĩnh lặng", sang trọng nhưng đầy khiêm tốn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhìn thẳng ra khu Đại sứ quán, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là một chốn về đúng nghĩa, nơi "ông chú" màn ảnh trút bỏ hào quang để làm một người chồng, người cha bình dị. Hãy cùng ngắm nhìn từng ngóc ngách để thấy gu thẩm mỹ "không phải dạng vừa" của Thẩm Đằng nhé!

"Vị trí vàng" và định nghĩa về sự xa xỉ thầm lặng

Nếu chỉ nhìn lướt qua những bức ảnh chụp vội, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một căn hộ chung cư cao cấp bình thường. Nhưng dân trong nghề bất động sản hay những người sành sỏi ở Bắc Kinh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay "đẳng cấp" thật sự. Căn nhà nằm ngay vành đai 2 của Bắc Kinh tấc đất tấc vàng theo đúng nghĩa đen, với diện tích lên tới 370m2 . Điểm "ăn tiền" nhất chính là những khung cửa sổ kịch trần chạy dài, mở ra tầm nhìn bao quát xuống khu Đại sứ quán yên tĩnh và rợp bóng cây xanh.

Sự đắt giá của căn nhà không nằm ở những món đồ nội thất dát vàng hay những bức tượng điêu khắc khổng lồ để khoe mẽ. Nó nằm ở chính cái cách ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng ngóc ngách, ở cái view "triệu đô" mà không phải ai có tiền cũng mua được. Thẩm Đằng đã chọn cho mình một phong cách sống "low-key" (khiêm tốn) nhưng lại toát lên khí chất vương giả một cách rất tự nhiên. Bước vào nhà anh, người ta không cảm thấy bị ngợp bởi sự xa hoa, mà ngược lại, cảm thấy như được chào đón, được vỗ về bởi sự dễ chịu, thoáng đãng, giống như chính tính cách hóm hỉnh nhưng chân thành của chủ nhân vậy.

Phòng khách: Nơi sự tối giản nhường chỗ cho tình thân

Đi sâu vào thiết kế nội thất, có thể thấy Thẩm Đằng là một tín đồ của phong cách hiện đại pha chút Wabi-sabi nhẹ nhàng. Toàn bộ căn nhà được phủ lên một tông màu trắng kem chủ đạo, kết hợp hài hòa với màu gỗ ấm áp và những mảng đá cẩm thạch vân mây tinh tế. Phòng khách rộng thênh thang nhưng không hề lạnh lẽo nhờ bộ sofa màu xám ghi êm ái, nhìn là chỉ muốn ngả lưng ngay lập tức.

Nhưng điều khiến hội chị em "bỉm sữa" thích thú nhất chính là sự "lộn xộn có chủ đích" trong không gian này. Thay vì giữ gìn nhà cửa sạch bong kin kít như viện bảo tàng, phòng khách của Thẩm Đằng lại rải rác đồ chơi của cậu con trai. Không gian sinh hoạt chung biến thành một sân chơi khổng lồ cho con, nơi cậu bé có thể chạy nhảy thỏa thích mà không sợ va chạm. Khu vực bếp mở nối liền với phòng ăn tạo nên một sự kết nối liền mạch, nơi gia đình có thể vừa nấu nướng, vừa trò chuyện.

Nhìn vào đó, ta dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Thẩm Đằng sau những giờ quay phim căng thẳng, trở về nhà ngồi bệt xuống sàn chơi lego cùng con, hay cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Đó là cái đẹp của một ngôi nhà có "hơi người", có sự sống, chứ không phải là vẻ đẹp vô hồn của tạp chí.

Phòng ngủ và phòng tắm: Đỉnh cao của sự tận hưởng

Nếu phòng khách là nơi gắn kết, thì phòng ngủ master và phòng tắm lại là không gian riêng tư được thiết kế để nuông chiều cảm xúc đến tận cùng. Thiết kế phòng ngủ của Thẩm Đằng thực sự là một "tuyệt phẩm" với kiến trúc bán nguyệt độc đáo. Bức tường kính cong ôm trọn lấy chiếc giường êm ái, xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần mở mắt ra là thấy những tán cây xanh mướt đu đưa trong gió, hay những buổi chiều tà nằm dài ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời Bắc Kinh ngay tại giường. Đó chẳng phải là sự lãng mạn tột cùng sao?

Khu vực phòng tắm cũng "chill" không kém với thiết kế ốp đá cẩm thạch toàn bộ từ sàn lên tường, tạo cảm giác sạch sẽ và sang trọng như trong resort 5 sao. Điểm nhấn đắt giá nhất là chiếc bồn tắm độc lập được đặt ngay cạnh cửa sổ lớn. Ở độ cao của tầng áp mái, tính riêng tư được đảm bảo tuyệt đối, giúp gia chủ có thể thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, nhâm nhi một ly vang và ngắm nhìn ánh đèn thành phố lung linh về đêm. Rõ ràng, Thẩm Đằng là người rất biết cách yêu chiều bản thân và trân trọng những phút giây thư giãn.

Từ chàng "hotboy trường Nghệ thuật Quân đội" năm nào đến "ông chú" hài hước quốc dân hiện tại, và giờ là chủ nhân của một tổ ấm đầy gu thẩm mỹ, Thẩm Đằng luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôi nhà của anh là minh chứng rõ nhất cho quan điểm: Nhà không cần phải cố tỏ ra đắt tiền, nhà là nơi để sống, để yêu thương và để "sạc pin" tâm hồn.

Nhìn ngắm không gian sống của Thẩm Đằng, chúng ta lại càng thêm yêu mến người đàn ông này. Không hào nhoáng, không tô vẽ, mọi thứ đều chân thật và ấm áp. Hy vọng rằng trong không gian tuyệt vời ấy, "chú Thẩm" sẽ luôn có những phút giây bình yên bên gia đình để tiếp tục mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và những tác phẩm nghệ thuật chất lượng trong tương lai.