HH Linh Đàm: Kỷ lục mật độ dân số đông nhất Hà Nội, nhà không sổ đỏ...nhưng cư dân vẫn có những hạnh phúc "vượt mặt" chung cư cao cấp

Sầm uất quán xá quanh HH Linh Đàm

Đến thăm Chung cư HH Linh Đàm vào 1 buổi chiều hè chúng tôi nhận thấy cuộc sống cư dân nơi đây vô cùng nhộn nhịp, hàng quán buôn bán tấp nập. Bên trong là khuân viên dành cho cư dân dạo bộ, vui chơi, trẻ em nô đùa.

Chị Dung sinh sống tại khu HH1B chia sẻ: "Vợ chồng tôi chuyển đến đây được 3 năm nay và cho tới giờ tôi vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ chuyển đi nơi khác. Ở đây tôi thấy cuộc sống rất thuận tiện, bước ra khỏi thang máy là chợ có, siêu thị có, hàng quán với đủ các mặt hàng tươi ngon. Giá cả lại rất hợp lý. Thậm chí những người nơi khác còn phải đến đây để mua đồ.

"Cái tôi thích nhất ở HH đó là khi muốn mua bất kể gì từ hoa quả, gạo, mắn, muối, rau cỏ, cá tôm...hay thậm chí là các món ăn đặc sản vùng miền với giá cả rất mền so với thị trường thì chỉ cần lên nhóm Chợ cư dân mua thì sẽ được mang đến tận cửa phòng. Những người bán hàng nơi đây đều là những cư dân đang sinh sống tại HH và chủ yếu là hàng quê nên khá yên tâm", chị Dung cho biết.

Chợ ngay dưới ki ốt chân chung cư rất sầm uất.

Tình hàng xóm thân thiết



Điều khiến bất kỳ ai đến đây cũng ngỡ ngàng là tình cảm xóm giềng của cư dân nơi đây. Nếu như cuộc sống ở các khu chung cư cao cấp các căn hộ tách biệt, ít giao lưu với nhau thì ở HH hầu hết người dân đều xuất thân từ các tỉnh thành, những người cùng tầng, hàng xóm họ đối xử với nhau rất tốt. Đặc biệt rất đoàn kết, luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, sống với nhau vui vẻ và chan hòa.

"Ở đây em rất thích và yên tâm khi mỗi lần đi đâu không có người trông con thì có thể hoàn toàn gửi con nhà hàng xóm hoặc nhờ đón hộ con đi học về khi bị nhỡ nhàng. Mọi người sống trong cùng 1 tầng rất đoàn kết và yêu thương nhau, có ai ốm đau là được thăm hỏi, chia sẻ động viên. Vui nhất là những dịp ngày rằm tháng 8, quốc tế thiếu nhi, Noel hay Tết dương lịch là cả tầng lại xúm nhau lại cùng gói quà, nô nức tổ chức ngày lễ cho các con...:, anh Việt, cư dân sống tại đây cho biết.

Theo các cư dân ở đây, trẻ con hàng xóm chơi cùng nhau khá vui vẻ được tự do chạy nhảy, tụ tập, cùng xem tivi, cùng chơi các trò chơi. Đặc biệt vào những dịp cuối năm cả tầng lại tổ chức mân cơm tất niên quây quần cả tầng trước khi mọi người về quê đón tết...", anh Thanh cư dân HH2C chia sẻ.

Trẻ con trong cùng một tầng chơi cùng nhau khá thân thiết. (Ảnh cư dân cung cấp).

Chị Mai Lan cư dân HH2B tâm sự: "Vợ chồng tôi chuyển về HH từ năm 2020. Hiện tại, do nhu cầu công việc và gia đình giờ đông thành viên nên vợ chồng tôi đã quyết định bán ở đây để chuyển đến một nơi gần chỗ làm. 2 tháng nữa thôi là tôi sẽ nhận nhà và chuyển về nhà mới. Thực sự, tôi rất tiếc khi phải rời xa HH Linh Đàm. Gia đình tôi đã có 3 năm sống ở đây và đã có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm với nơi này. Ở đây hàng xóm rất tốt, sống với nhau bằng cả tấm lòng. Ở HH tuy bình dânnhưng sống vui vẻ, tiện lợi là điều chắc chắn".



Còn một điều rất quan trọng mà không phải ở khu chung cư nào cũng có được đó là nơi đây có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành cùng rất nhiều các tiện ích xung quanh.

Hồ Linh Đàm và công viên rộng rãi ngay cạnh khu HH Linh Đàm.

"Em đi làm về vài bước ra hồ chạy một vòng hồ hơn 4km, sân tennis ngay ở công viên, bể bơi quanh khu có 2-3 cái, chỗ vui chơi cho trẻ có sân chung. Công viên và Hồ Linh Đàm rất mát mẻ vì có nhiều cây xanh. Mùa hè em đi làm từ Mỹ Đình về Linh Đàm nhiệt độ Linh Đàm phải thấp hơn khoảng 1-2 độ, mát hẳn luôn. Sáng và chiều rất nhiều người đi bộ và thể dục quanh hồ...", chị Lan cho biết.



Nơi đây còn đặc biệt rất gần Bến xe nước ngầm, Bến xe giáp bát, xe buýt ngay dưới chân khu HH nên mọi người từ quê ra hay đi về quê khá thuận tiện", Anh Toàn một cư dân HH chia sẻ.

Mật độ cư dân HH Linh Đàm vào nhóm cao nhất Hà Nội.

"Đau đáu" vấn đề sổ đỏ



Mặc dù cuộc sống khá sôi động nhưng không thể phủ nhận rằng khu HH Linh Đàm tập trung đông dân cư nhất Hà Nội, mật độ cư dân dày nên nơi đây lúc nào cũng đông nghịt người xe qua lại. Các ngã đường xung quang HH lúc nào cũng rất đông xe cộ và người dân đi lại.

Với tổng số tòa khu tổ hợp HH là 12 tòa, mỗi tòa cao 41 tầng, trong đó 1 tầng hầm, 1 tầng thương mại, dịch vụ và 1 tầng penhouse. Mỗi sàn có từ 20 - 24 căn hộ với diện tích từ gần 37 – trên 60 mét vuông. Nếu làm một phép tính đơn giản, với 9.000 căn hộ, mỗi căn hộ trung bình có 3 người thì số dân tại khu tổ hợp chung cư này ngót 3 vạn người. Thậm chí nếu chia số dân cho tổng diện tích thì mỗi mét vuông có mật độ dân số lên đến gần 8 người/mét vuông.

Ở HH vào giờ cao điểm thang máy phải chờ đợi rất lâu, nhiều người phải đi làm sớm để tránh tắc thang máy. Do đông đúc nên chất lượng dịch vụ cũng khá kém khu hầm gửi xe có mùi hôi do chung với cửa lấy rác. Dân cư đông nên vấn đề về an ninh và quản lý nơi đây cũng chưa được tốt. Hiện chỗ để ô tô thiếu nên cư dân đang phải gửi xe tại các bãi xe bên ngoài tòa nhà.

Điều làm nhiều hộ dân nơi đây chưa yên tâm nhất đó là họ vẫn chưa được cấp sổ hồng. Đây cũng là vấn đề vô cùng nhức nhối sau nhiều năm vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết. Dù chưa có sổ nhưng những căn hộ ở đây vẫn giao dịch rất tốt, cứ bán là có người mua vì giá rẻ chỉ trên dưới 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.