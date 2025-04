Hiếm hoi Doãn Hải My mặc đồ hở bên Văn Hậu, vừa “ngoi” lên mạng đã bị so sánh với Chu Thanh Huyền

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới lãng mạn và đầy cảm xúc vào cuối năm 2023. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và truyền thông, không chỉ bởi nhan sắc nổi bật và sự nghiệp thành công của cả hai, mà còn bởi lối sống kín đáo, văn minh và đầy yêu thương. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên cập nhật về cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên mới đây lần hiếm hoi Doãn Hải My khoe ảnh thân mật với chồng nhưng mặc đồ ngủ khá mỏng manh. Điều này khiến dân tình rất ngạc nhiên bởi hiếm khi Hải My xuất hiện với hình ảnh như vậy. Dẫu vậy, đây chỉ là một chiếc váy ngủ đơn giản mặc ở nhà chứ không xuất hiện khi ra ngoài.

Bình thường Doãn Hải My rất chỉn chu, hiếm khi khoe ảnh mặc đồ ở nhà lên mạng

Doãn Hải My luôn là hình mẫu mà nhiều cô nàng hướng đến bởi sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng học vấn cực đỉnh. Đây cũng là điều khiến cô nàng dù không làm gì vẫn vướng vào ồn ào. Như mới đây, khi Hải My khoe ảnh cùng Văn Hậu đưa con trai đi công viên gần nhà, bên dưới bài đăng dân tình liên tiếp nhắc tên Chu Thanh Huyền. Nhiều người so sánh cô với vợ của Quang Hải khiến Hải My rơi vào tình huống khó xử. Đây cũng không phải lần đầu dân mạng so sánh hai nàng WAG. Ngày thời điểm cả hai làm đám cưới, Hải My và Thanh Huyền luôn là chủ đề mà dân tình đặt lên bàn cân. Việc này cũng vô tình làm cho cả hai ngượng ngùng mỗi khi chạm mặt.

Cuộc sống hôn nhân khiến dân tình ngưỡng mộ của Văn Hậu - Hải My

Gia đình Văn Hậu cùng đi chơi

Văn Hậu và Hải My chính thức làm lễ đăng ký kết hôn vào tháng 10/2023, sau gần ba năm công khai hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức long trọng vào ngày 26/11/2023 tại Hà Nội, sau đó là một tiệc cưới truyền thống ấm cúng tại quê nhà Thái Bình của chú rể Đoàn Văn Hậu. Những khoảnh khắc trong lễ cưới được lan tỏa rộng rãi, nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp.

Vào đầu tháng 5/2024, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Cậu bé được đặt tên ở nhà là "Lúa", mang ý nghĩa gắn bó với quê lúa Thái Bình – nơi Đoàn Văn Hậu sinh ra và lớn lên. Sau sinh, Doãn Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp của gia đình nhỏ lên mạng xã hội, khiến công chúng càng thêm yêu mến.

Sinh năm 2001, Doãn Hải My từng ghi dấu ấn khi lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp Tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào năm 2023 và hiện đang theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời phát triển mảng kinh doanh cá nhân. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Hải My còn được khen ngợi bởi sự khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử và chăm sóc tổ ấm. Một đoạn clip cô hát ru con bằng tiếng Anh từng "gây bão" trên TikTok với hơn 30 triệu lượt xem, chứng minh sức hút của cô trên mạng xã hội.