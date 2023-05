Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), vào hồi 7h47 phút ngày 23/5 xảy cháy lớn tại một nhà kho hoa quả đối diện hồ Đền L, sau đó lan sang nhà kho linh kiện máy xúc và xưởng sản xuất nội thất. Do khu vực này trống trải, gió to nên lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao vài chục mét.