Hiện trường vụ cháy Trung tâm mua sắm điện máy lúc rạng sáng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu từ PLO, vào khoảng 5 giờ ngày 22/1, đám cháy bùng phát tại trung tâm mua sắm điện máy Biên (đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng cứu hoả đến hiện trường để triển khai dập lửa. Tại đây lực lượng chức năng phá cửa, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu.

Cháy trung tâm mua sắm điện máy khiến 2 mẹ con tử vong (Nguồn: PLO)

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trung tâm mua sắm điện máy. Ảnh: LK.

Vì cửa hàng bán đồ điện nên nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng chức năng phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn và ngăn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Đã nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh Đồng Nai huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng tại khu vực chiến đấu đến hiện trường chữa cháy. Đến 6 giờ 50 phút cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên căn nhà có cấu trúc 1 trệt, 1 lửng với tổng diện tích sàn khoảng 1.400 m², trong đó 700 m² bị thiêu rụi.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ trung tâm mua sắm điện máy. Ảnh: KL.

Theo báo điện tử Bảo vệ pháp luật, vụ cháy làm chị Đ.Q. (26 tuổi) và cháu N.V.A (6 tháng tuổi, con trai chị Q.) tử vong. Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.