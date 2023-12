Hiện tượng lạ trên “đất vàng” Tây Hồ Tây: Hút loạt đại gia bất động sản phía Nam “tụ hội”

Tại Hà Nội, khu vực Tây Hồ Tây từ lâu được biết đến "đất vàng". Nơi đây gắn với Khu đô thị Ciputra được mệnh danh là khu đô thị triệu đô của giới nhà giàu Hà Nội. Trong 5 năm trở lại đây, rất nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu rầm rộ xây dựng tại khu vực này với những cái tên đáng chú ý như Sunshine Group, Tập đoàn Daewoo E&C, Taseco và Hancorp...đặc biệt hiện khu vực này còn xuất hiện những cái tên của các chủ đầu tư đến từ phía Nam như Thaco, Kusto Home và Kita Group...



Mới đây nhất, thông tin Công ty Đại Quang Minh - Tập đoàn Trường Hải (Thaco) thông báo chuẩn bị cho việc xây dựng siêu thị Emart thứ 4 tại Hồ Tây. Được biết, đầu năm nay, công ty Đại Quang Minh đã được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và mua sắm tại ô đất B1-CC1-2. Đây là khu đất 2,4 ha thuộc khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, Đại Quang Minh mua lại từ chủ đầu tư khu đô thị này là Công ty TNHH Phát triển THT. Giá trị của thương vụ không được công bố, nhưng giá trị dự án theo chứng nhận đầu tư là 554 tỷ đồng.

Đại siêu thị Emart Tây Hồ Tây sẽ là mục tiêu tiếp theo của Thaco

Cùng với Thaco, KITA Group cũng là cái tên đáng chú ý khi Bắc tiến làm chủ đầu tư dự án ngay tại khu vực Tây Hồ. Theo giới thiệu, KITA Capital là khu phức hợp đẳng cấp bao gồm quần thể các phân khu biệt thự, shop villas cùng điểm nhấn các tòa tháp cao tầng thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp. Đây cũng là dự án hỗn hợp cuối cùng được phê duyệt xây dựng tại KĐT Nam Thăng Long.

Dự án KITA Capital sở hữu diện tích 18,8 ha, chia thành 3 phân khu bao gồm The Melody Village Ciputra, The Melody Residence Ciputra và The Melody Complex Ciputra. Tại phân khu thấp tầng The Melody Village, giai đoạn 1 có quy mô 383 căn nhà liền kề (biệt thự lâu đài phố), biệt thự đơn lập, song lập. Các căn biệt thự được triển khai xây dựng tại tiểu khu BT5 với thiết kế 1 tầng hầm, 3 tầng cao và 1 tum.

Tại phân khu The Melody Residence bao gồm 6 block chung cư cao tầng. Còn tại The Melody Complex là 1 block văn phòng tích hợp trung tâm thương mại, mua sắm, giải trí và văn phòng.

Phối cảnh dự án KITA Capital Ciputra Hà Nội

Về KITA Group, những năm gần đây, Kita Group nổi lên như một “ông lớn” địa ốc khi liên tiếp mua lại và phát triển các dự án bất động sản trên cả nước. Hệ sinh thái KITA Group cũng liên tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô lớn.

Cùng với các dự án trên, The Reflection West Lake của Công ty Cổ phần Kusto Home cũng là một trong những dự án thu hút sự quan tâm tại khu vực Tây Hồ. Dự án này tọa lạc tại đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nằm trên tuyến đường nối liền đến đường Vành Đai 2 và cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng.

Phối cảnh dự án The Reflection West Lake

The Reflection West Lake là dự án căn hộ có tổng diện tích đất 5.423 m2, mật độ xây dựng 46%. Dự án được thiết kế xây dựng với tòa tháp căn hộ thương mại cao 20 tầng và toà căn hộ dịch vụ & khách sạn cao 25 tầng. Dự án được sở hữu 2 tầng hầm, 3 tầng khối đế, cung cấp ra thị trường 408 căn hộ. Các căn hộ được thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ, diện tích mỗi căn đa dạng từ 60 – 120 m2.

Về Công ty Cổ phần Kusto Home, doanh nghiệp này có trụ sở tại TP. HCM và là chủ sở hữu và phát triển một số dự án lớn như Urban Green (TP Thủ Đức), Kosmo Tây Hồ (TP Hà Nội), Đảo Kim Cương (quận 2, TP Thủ Đức).

Có thể nói, chưa bao giờ khu vực Tây Hồ Tây lại xuất hiện nhiều tên tuổi các doanh nghiệp bất động sản đến từ phía Nam như thời gian qua. Điều này cho thấy, tiềm lực của các đại gia bất động sản phía Nam ngày càng lớn khi Bắc tiến và chọn "đất vàng" Tây Hồ Tây làm cứ điểm phát triển trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng hiếm hoi.