Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ra mắt chương trình đào tạo Chuyên gia Bảo vệ dữ liệu cá nhân VnDPO

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa chính thức ra mắt chương trình đào tạo Chuyên gia Bảo vệ dữ liệu cá nhân VnDPO. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu do các chuyên gia đầu ngành đến từ Ban Nghiên cứu, Tư vấn Chính sách và Pháp luật của NCA, kết hợp cùng Công ty An ninh Dữ liệu Việt Nam (VNDS) thiết kế và giảng dạy.

Trong thời gian qua, vấn đề lộ lọt dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đã trở thành mối lo ngại lớn với nhiều vụ việc liên quan đến hàng trăm triệu tài khoản bị rò rỉ từ các tổ chức, doanh nghiệp. Nguyên nhân chính là do thiếu biện pháp bảo vệ dữ liệu, cùng với sự lỏng lẻo trong việc thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin.

Trước thực trạng này, Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã quy định các tổ chức, doanh nghiệp cần phải chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân (Data Protection Officer - DPO) để đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao bảo mật dữ liệu và giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng.

Chương trình đào tạo VnDPO của NCA nhằm nâng cao năng lực cho những người phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên không chỉ hiểu rõ các quy định pháp lý trong nước mà còn có khả năng áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế về DPO. Điểm nổi bật của chương trình là việc tập trung tới 60% thời lượng học vào thực hành, giúp học viên có thể áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến tuân thủ các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể phân tích và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ dữ liệu, đồng thời tổ chức và triển khai các chính sách và biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân tại nơi làm việc.

Ông Đào Đức Triệu, Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn Chính sách và Pháp luật của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết: "Đào tạo thực chiến mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp và cá nhân. Giúp học viên nắm vững hơn các kỹ năng, cải thiện khả năng ứng phó nhanh chóng và chính xác, tuân thủ tốt hơn các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân."

Khóa đào tạo đầu tiên trong chương trình VnDPO dự kiến sẽ khai giảng vào cuối tháng 10/2024. Thông tin chi tiết về chương trình và cách đăng ký tham gia có thể xem trên website của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại địa chỉ: https://nca.org.vn .