Hiệp hội ô tô đề xuất giảm, giãn thuế, phí: Có hợp lý?

Than vãn phải nỗ lực đẩy hàng tồn

Thị trường ô tô Việt Nam đang trong thời kỳ ảm đạm, doanh số bán xe giảm; có doanh nghiệp còn giãn việc của công nhân viên. Trước tình trạng này, các hãng xe tung loạt khuyến mại để hút khách hàng. Trong đó, chương trình ưu đãi 50-100% phí trước bạ dành cho khách hàng mua xe trong tháng 3 được nhiều hãng xe triển khai. Một số hãng xe khuyến mại giảm 50% phí trước bạ như Honda, Toyota, Mitsubishi. Với mức ưu đãi này, người mua xe tiết kiệm được vài chục triệu đồng (so với giá xe niêm yết) khi mua xe.

Nhằm kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân mua sắm cũng như thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước sau những tác động của dịch COVID-19, lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50%. Thời gian giảm trong 6 tháng (từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022). Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ quay trở lại mức ban đầu.







Theo số liệu của VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 1 đạt 17.314 xe, trong đó, số xe du lịch bán được giảm 49%, xe thương mại giảm 59% và xe chuyên dụng giảm 62%. Doanh số bán xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng 12/2022. Doanh số bán xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 9.228 xe, giảm 48% so với tháng 12/2022.

Trước sự sụt giảm mạnh về doanh số, một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đề xuất chính sách ưu đãi thuế với mặt hàng này. Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo của VAMA cho biết, một doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đã gửi văn bản kiến nghị tới Bộ Công Thương đề xuất ưu đãi về thuế. Bộ Công Thương cũng yêu cầu VAMA cho ý kiến về đề xuất của doanh nghiệp. Dự kiến, VAMA đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thuế TTĐB đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong năm 2023 và giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

“Thị trường ô tô nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn. Để đối phó tình trạng này, nhiều hãng xe phải tung chương trình khuyến mại như giảm lệ phí trước bạ để kích cầu. Để tồn tại qua giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô mong nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng với chính sách miễn, giảm thuế phí”, đại diện VAMA kiến nghị.

Nhóm các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) cũng có văn bản gửi cơ quan chức năng kiến nghị hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước. Theo VIVA, doanh nghiệp đang phải gồng mình đối phó với lượng hàng tồn kho cao do sức mua trên thị trường giảm đột ngột. Bên cạnh đó, tình trạng dư thừa xe ngày càng trầm trọng hơn bởi khâu đăng kiểm gần đây gặp trắc trở.

Cần hài hòa lợi ích

Trong Nghị quyết số 31/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách gia hạn nộp thuế TTĐB, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2023.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng, với kiến nghị tiếp tục giãn nộp thuế TTĐB, giảm lệ phí trước bạ với ô tô, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng. Trước đó, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ ngành ô tô phục hồi sau dịch.

“Chính phủ cần cân đối ngân sách, để xem xét mức giảm, gia hạn mức nào cho phù hợp, phải cân đối lợi ích doanh nghiệp, Nhà nước và người dân. Trước mắt cần xem xét ưu tiên miễn giảm cho một số ngành sản xuất khó khăn đặc biệt trước”, ông Thịnh khuyến nghị.

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, ngành ô tô của Việt Nam non trẻ, có nhiều đề án nhưng chưa hiệu quả. Việc giảm lệ phí trước bạ, giảm giá, giúp kích cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, ô tô tại Việt Nam chịu nhiều loại thuế, phí so với mặt hàng khác do Chính phủ không khuyến khích sử dụng, bởi hạ tầng của Việt Nam chưa đáp ứng kịp. Người dân ồ ạt mua ô tô cá nhân, phần nào gây ùn tắc giao thông. Chính sách khuyến khích ngành sản xuất ô tô là tốt nhưng phần hạ tầng cơ sở của Việt Nam cũng phải đảm bảo.

“Kiến nghị về việc lùi thời gian nộp thuế TTĐB và giảm lệ phí trước bạ với ô tô cần xem xét kỹ. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, việc thực hiện chính sách này liệu có ưu ái đặc biệt cho ngành ô tô, các ngành khác có được hưởng chính sách tương tự hay không; nếu giảm có ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách...”, ông Long đặt vấn đề.