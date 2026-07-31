Hiểu lầm về nam diễn viên vừa thắng Ai là triệu phú

NBC News đưa tin Ben Affleck và Jamie Ding, quán quân chương trình kiến thức Jeopardy!, cùng nhau giành chiến thắng tại Who Wants To Be A Millionaire (game show Ai là triệu phú bản Mỹ) do Jimmy Kimmel dẫn dắt, phát sóng tối 29/7 (giờ địa phương) trên đài ABC.

Hai ngôi sao xuất sắc chinh phục câu hỏi cuối cùng để nhận tấm séc trị giá 1 triệu USD. Toàn bộ tiền thưởng được trao cho quỹ từ thiện Eastern Congo Initiative do Affleck sáng lập, nhằm hỗ trợ các cộng đồng ở miền đông Congo.

Ben Affleck và Jamie Ding thành tâm điểm nhờ chiến thắng Ai là triệu phú bản Mỹ.

Chiến thắng này không chỉ gây sốt truyền thông, mà còn nhắc nhở công chúng về sự thật thường bị khỏa lấp bởi các bản tin lá cải: đằng sau vẻ ngoài phong trần và loạt ồn ào đời tư, Ben Affleck sở hữu trí tuệ sắc bén đáng kinh ngạc.

Nhiều khán giả vốn chỉ quen thuộc với hình ảnh Ben Affleck nhăn nhó bên ly cà phê Dunkin' hay những khoảnh khắc mệt mỏi ngoài đời thực, cũng như chuyện tình ồn ào với loạt mỹ nhân đình đám, bao gồm hai người vợ cũ Jennifer Garner và Jennifer Lopez. Tuy nhiên, những thứ anh có còn hơn thế nhiều.

Cậu bé có nền tảng

Affleck sinh ra với cái tên Benjamin Géza Affleck-Boldt, vào ngày 15/8/1972 tại Berkeley, California, Mỹ. Mẹ anh, bà Christopher Anne "Chris" Boldt, là giáo viên tiểu học từng tốt nghiệp Đại học Harvard. Trong khi đó, cha anh, ông Timothy Byers Affleck, là nhà soạn kịch nhiều tham vọng nhưng phần lớn thời gian rơi vào cảnh "thất nghiệp". Ông làm đủ nghề lao động tự do để mưu sinh, từ thợ mộc, thợ sửa ô tô, thợ điện, người nhận kèo cá cược, pha chế cho đến nhân viên vệ sinh tại Harvard. Vào giữa những năm 1960, ông từng có thời gian làm diễn viên và quản lý sân khấu cho Công ty Kịch nghệ Boston.

Theo truyền thông Mỹ, Ben được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao tri thức và tư duy mở từ nhỏ. Đạo diễn sân khấu David Wheeler, người bạn thân thiết với gia đình Affleck, từng mô tả tài tử 7X là đứa trẻ "rất thông minh và luôn luôn tò mò”.

Mặc dù tạo điều kiện cho con trai tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ (lần đầu tiên diễn xuất chuyên nghiệp khi 7 tuổi), bà Boldt vẫn định hướng Ben theo con đường học thức, hy vọng anh nối nghiệp giáo viên. Bà lo ngại diễn xuất là nghề không ổn định và "phù phiếm".

Ben Affleck từ nhỏ đã được nhận xét là cậu bé thông minh và thích tìm hiểu mọi thứ. Ảnh: Getty Images

Kỳ vọng của bà Boldt không phải không có cơ sở. Ben thực sự có khiếu học hành. Tờ The New York Times ghi nhận anh đạt điểm SAT (dùng để xét tuyển đại học Mỹ và nhiều quốc gia khác) gần như tuyệt đối thời trung học. Anh có thời gian theo học Đại học Vermont và Đại học Occidental, thông thạo tiếng Tây Ban Nha và sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử chính trị thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà trong Who Wants To Be A Millionaire, Ben Affleck đưa ra được những phân tích lịch sử nhạy bén để vượt qua các câu hỏi hóc búa. Anh cũng gây ấn tượng bởi trí nhớ ưu việt cùng khả năng tư duy logic.

Mặc dù thông minh và đạt điểm số cao, Ben lại thiếu tập trung và hay nghỉ học. So với giáo viên, anh hứng thú hơn với nghề diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh cùng người bạn từ thời thơ ấu, Matt Damon, chuyển đến New York tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Có thể lúc đó họ không ngờ đến cả hai đều trở thành những ngôi sao hàng đầu Hollywood sau này.

Sự nghiệp rực rỡ

Bắt đầu diễn xuất từ rất sớm đồng nghĩa với việc Ben Affleck phải mất nhiều thời gian hơn người khác để ghi dấu ấn tại Hollywood. Khoảng cách đó cụ thể là từ bộ phim đầu tiên The Dark End of the Street (1981) đến khi chiến thắng giải Oscar đầu tiên với Good Will Hunting (1997).

Cho đến nay, Ben Affleck vẫn nắm giữ kỷ lục là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử giành giải Oscar cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Năm 1998, anh bước lên đỉnh cao Hollywood ở tuổi 25 nhờ siêu phẩm Good Will Hunting - kịch bản đồng sáng tác cùng người bạn thân Matt Damon (khi đó 27 tuổi).

Ít ai biết rằng tác phẩm kinh điển này được cả hai viết trong căn hộ thuê chật chội tại Boston. Thành công của Good Will Hunting đã đưa hai diễn viên trẻ trở thành ngôi sao quốc tế.

Ben Affleck và Matt Damon thắng giải Oscar vào năm 1998. Ảnh: Getty Images

Giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu 2000, Ben sa chân vào các dự án thương mại ồ ạt như Armageddon, Pearl Harbor.. . Đỉnh điểm của sự sụp đổ là thảm họa điện ảnh Gigli (2003) - bộ phim khiến anh nhận hàng loạt giải Mâm xôi vàng. Giới phê bình thời điểm đó vội vã áp đặt lên anh hình tượng gã đẹp trai ăn may.

Không chấp nhận bị chôn vùi, Ben lùi về sau ống kính. Anh liên tiếp trình làng Gone Baby Gone (2007) và The Town (2010) trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Năm 2012, anh tạo ra kỳ tích Argo . Tác phẩm do anh đạo diễn kiêm đóng chính thắng 3 giải Oscar, Phim hay nhất. Màn "lội ngược dòng" này đưa anh vào câu lạc bộ những nhà làm phim hàng đầu thế giới.

Sau đó, việc khoác lên mình bộ giáp Người Dơi trong Vũ trụ Điện ảnh DC ( Batman v Superman , Justice League ) tiếp tục giúp anh khẳng định vị thế: dù khen hay chê, Ben Affleck vẫn là cái tên bảo chứng cho sức hút toàn cầu.

Trí thông minh bị đánh giá thấp

Bất chấp đạt được thành tựu đáng nể, sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ngôi sao điện ảnh và các bê bối đời tư, không ít khán giả dường như có ấn tượng sai lệch về Ben Affleck.

Trước Who Wants To Be A Millionaire, nam diễn viên từng nhiều lần gây sốc khi đưa ra những quan điểm sâu sắc về các vấn đề mang tính thời đại.

Hai năm trước, anh tạo ra cuộc thảo luận rôm rả trên trực tuyến với phát ngôn về trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai ngành điện ảnh tại hội nghị đầu tư Delivering Alpha 2024 của CNBC.

Khi được hỏi liệu AI có thể tạo ra bộ phim chỉ toàn diễn viên “ảo” trong tương lai hay không, Ben Affleck tuyên bố AI có thể bắt chước phong cách sáng tác, nhưng không thể tạo nên giá trị nghệ thuật nguyên bản.

Anh chỉ ra: "AI có thể nhái lại những bài thơ mang phong cách thời Nữ hoàng Elizabeth rất hay, nhưng nó không bao giờ có thể viết ra tác phẩm của Shakespeare. Việc nhiều nghệ sĩ cùng hợp tác để tạo nên một câu chuyện là điều vượt xa khả năng của AI”.

Dù vậy, Ben Affleck không phủ nhận vai trò của công nghệ. Theo anh, AI giúp cắt giảm những công việc mang tính kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất và tạo cơ hội cho nhiều nhà làm phim trẻ hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Đáng chú ý, tài tử 7X cho rằng khác biệt lớn nhất giữa AI và con người nằm ở gu thẩm mỹ: “AI giỏi lắm cũng chỉ là một người thợ thủ công lành nghề. Kỹ xảo là biết cách làm việc, còn nghệ thuật là biết khi nào nên dừng lại. Tôi nghĩ đó là điều AI rất khó học”.

Những hình ảnh mệt mỏi và bê bối đời tư khiến nhiều người hiểu lầm về tầm nhìn của Ben Affleck. Ảnh: Mega/Page Six

Bài phát biểu của Ben Affleck nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả cho rằng công chúng thường đánh giá thấp trí tuệ của nam diễn viên, trong khi anh vốn là nhà biên kịch từng đoạt Oscar và luôn có những phân tích sâu sắc về các vấn đề của ngành điện ảnh.

Cư dân mạng bình luận: "Mỗi lần thấy ai đó ngạc nhiên vì Ben Affleck diễn đạt lưu loát là tôi lại buồn cười. Anh ấy luôn là người có những lập luận sâu sắc và được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất về các chủ đề nóng hổi”, "Nếu tôi từng đạo diễn nhiều phim hay như Affleck mà người ta vẫn nghĩ tôi ngớ ngẩn, chắc tôi tức điên mất!", “Ở độ tuổi 20, Affleck viết ra kịch bản đoạt giải Oscar nói về việc 'đừng bao giờ đánh giá thấp trí tuệ của một gã trông có vẻ bặm trợn'. Anh ấy cũng là một trong những người am hiểu nhất Hollywood về địa chính trị”, “Mọi người cứ ngạc nhiên khi thấy Affleck thông minh. Thế bạn nghĩ tại sao lại có vô số bức ảnh chụp lén cảnh anh ấy trông phờ phạc, mệt mỏi với thế giới này đến vậy?"…