Higlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House "kèn cựa" nhau trên chiến trường F&B, thương hiệu nào được yêu thích nhất?

Thị trường F&B luôn chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa các chuỗi nhà hàng lớn, bao gồm cả đồ ăn và đồ uống. Tháng 3/2023, Q&Me đã thực hiện cuộc khảo sát với 376 người tiêu dùng tại Hà Nội và Tp.HCM, trong độ tuổi 20-49 để tìm ra các thương hiệu được yêu thích nhất.

Kết quả cho thấy, 56% đáp viên cho biết đi quán cà phê hằng tuần, 63% đi ăn đồ nướng BBQ hoặc lẩu, 49% đi đến nhà hàng Pizza mỗi tháng.

Trong đó, Top5 thương hiệu trà/cà phê được yêu thích lần lượt là Highlands Coffee , Phúc Long, The Coffee House, Starbucks và Trung Nguyên Legend. Cụ thể, Highlands Coffee bỏ xa các tên tuổi còn lại khi có tới 77% người được hỏi trả lời yêu thích, 41% yêu thích nhất. Phúc Long – thương hiệu đứng thứ hai, được ghi nhận có 51% người trả lời yêu thích, 16% yêu thích nhất. The Coffee House có tỷ lệ khá sít sao so với Phúc Long, lần lượt là 48% yêu thích và 13% yêu thích nhất.

Starbucks và Trung Nguyên Legend chia nhau vị trí số 4 và 5, cũng là hai thương hiệu thuộc có mức giá thuộc phân khúc cao hơn so với các thương hiệu còn lại.

Với nhóm nhà hàng bán đồ ăn nhanh, KFC được 79% người yêu thích, 36% người đánh giá là yêu thích nhất. Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về Lotteria (69% người yêu thích), McDonald’s (50% người yêu thích), Jolibee (44% người yêu thích).

Với nhóm nhà hàng lẩu/nướng, hệ sinh thái của “ông lớn” Golden Gate áp đảo khi có tới 5 trong 9 nhà hàng được yêu thích, bao gồm: Kichi Kichi, Gogi House, Sumo BBQ, K-pub, Ashima. Trong đó, hai thương hiệu Kichi Kichi và Gogi House chia nhau hai vị trí đầu bảng, cùng ghi nhận 59% người yêu thích. Một “ông lớn” khác là Red Sun cũng có 3 thương hiệu lọt vào bảng xếp hạng, gồm King BBQ, Tasaki BBQ, Dolpan Sam.

Với nhóm nhà hàng Pizza, Pizza Hut chễm trệ vị trí đầu bảng khi có tới 76% người đánh giá yêu thích, 42% yêu thích nhất. Kế tiếp là The Pizza Company (57% yêu thích) và Domino Pizza (52% yêu thích). Pizza 4P’s – thương hiệu thuộc phân khúc giá cao hơn so với Top 3, ghi nhận 33% người yêu thích, 13% người yêu thích nhất.

Các nhà hàng bán món ăn Nhật Bản cũng đang trở nên gần gũi và phổ biến hơn khi có tới 33% người được hỏi cho đi đến nhà hàng Nhật Bản một lần mỗi tháng hoặc hơn. Top 3 nhà hàng Nhật Bản là iSushi, Hokkaido Sachi và Sushi Tei.