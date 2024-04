Him Lam Land bất ngờ báo cáo HNX tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 sau khi đổi tên thành Trường Sơn Land

Trường Sơn Land (Him Lam Land) bất ngờ gửi HNX báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (khi chưa đổi tên) được Tổng Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Ngọc Thủy ký ban hành ngày 20/10/2021. Tuy nhiên, đến ngày 16/4/2024, báo cáo nói trên mới xuất hiện trên Cổng thông tin về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nguồn: HNX

Theo thông tin công bố, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Him Lam Land (khi chưa đổi tên) chỉ lãi vỏn vẹn hơn 1,71 tỷ đồng nhưng lại có nợ phải trả gấp đến 11,62 lần vốn chủ sở hữu, ở mức hơn 24.685,3 tỷ đồng.

Đến nay, HNX mới công bố 03 báo cáo định kỳ của Công ty cổ phần Bất động sản Trường Sơn (tiền thân là Him Lam Land). Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 4/5/2023, HNX công bố Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 của Him Lam Land (khi chưa đổi tên). Theo đó, kết thúc năm 2022, doanh nghiệp bất ngờ lãi lớn đến hơn 2.379,7 tỷ đồng, lớn hơn cả vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 (ở mức 2.144,6 tỷ đồng).

Nguồn: HNX

Ngày 21/12/2023, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã đổi tên thành Công ty cổ phần Bất động sản Trường Sơn (Truong Son Land Corporation).

Sau đó, Him Lam Land, trong vai trò tên mới là Truong Son Land, cũng đã phát đi thông báo gửi tới đối tác về việc đổi tên công ty.

Theo thông báo được Trường Sơn Land gửi đi, việc thay đổi tên nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu và không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận mà các bên đã ký kết trước đây. Toàn bộ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về tiền thân của Trường Sơn Land, Him Lam Land là thành viên của Tập đoàn Him Lam do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT, chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản.

Có mặt trên thị trường hơn 15 năm, Him Lam Land thực hiện nhiều dự án tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác, như Him Lam Phú An, Him Lam Nam Khánh, Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn….

Vào năm 2017, Him Lam Land từng đặt mục tiêu niêm yết sàn chứng khoán nhưng sau đó hủy bỏ.

Về con số lãi đột biến của Him Lam Land (khi chưa đổi tên) trong năm 2022, một phần lợi nhuận năm này được cho là đến từ việc công ty thoái vốn cổ phần DIC của DIC Corp, khi thị giá cổ phiếu này đạt vùng đỉnh gần 100.000 đồng/cổ phiếu.