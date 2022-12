Hình ảnh bắt giữ, khám xét ở hàng loạt trung tâm đăng kiểm

Ngày 20-12, Công an TP HCM đã khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở huyện Củ Chi, quận Bình Tân (TP HCM) và huyện Đức Hòa Hạ (tỉnh Long An) để làm rõ sai phạm tại các trung tâm này.

Khám xét trung tâm đăng kiểm tại Long An

Đến nay, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam 23 bị can để điều tra 4 nhóm tội danh khác nhau gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.



Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác nhận riêng trong sáng 20-12, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt 10 người.

Khám xét trung tâm đăng kiểm ở quận Bình Tân, TP HCM

Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp mở rộng điều tra, chứng minh hành vi phạm tội tại các Trung tâm đăng kiểm để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quyết liệt ngăn chặn các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.



Hình ảnh khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-10D ở huyện Củ Chi, TP HCM

Công an đồng thời khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định.