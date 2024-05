Hình ảnh công an khám xét nhà giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 2-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại nhà riêng của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An và tiến hành khám xét.

Rất nhiều phương tiện và cán bộ công an đã đến nhà ông Phạm Minh An

Tại căn nhà 3 tầng ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa) rất nhiều cán bộ công an đã có mặt thực hiện việc khám xét. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, việc khám xét nhà vẫn đang được thực hiện.

Trước đó, sáng cùng ngày công an đã đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi làm việc của ông An tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.



Việc khám xét đến 10 giờ 30 vẫn chưa xong

Ông An bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế và các cá nhân doanh nghiệp để điều tra.