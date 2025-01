Hình ảnh cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Việt Nam cùng đồng phạm tại tòa

Ngày 14/1, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) bị đưa ra xét xử , đối mặt cáo buộc phạm tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Tô Mỹ Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, bị truy tố tội Đưa hối lộ.

5 người khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, đều là hai Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, thành viên HĐTV NXB Giáo dục; Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục và Đinh Quốc Khánh, Phó ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, khoảng 8h45 cảnh sát mới dẫn giải các bị cáo đến phòng xét xử.

Ngoài nhóm bị cáo, tòa cũng triệu tập nhiều người liên quan, trong đó có đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại diện Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Nguyễn Đức Thái với tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo triển khai các gói thầu giấy in không tuân thủ quy định pháp luật.

Hành vi trên của ông Thái tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Minh Cường phát được trúng thầu cung cấp giấy in với giá cao.

Cơ quan điều tra đánh giá, mua sắm giấy in để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thực hiện hàng năm, giá giấy in chiếm 30 - 40 % cơ cấu giá bán sách giáo khoa, việc mua giấy in với giá cao sẽ làm tăng giá sách.

Việc mua sắm giấy in theo hình thức chào hàng cạnh tranh cho phép chủ đầu tư tự quyết định danh sách rút gọn, làm hạn chế sự tham gia của các đơn vị cung cấp có năng lực, có chất lượng tốt và giá bán thấp, không đảm bảo sự cạnh tranh, tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Thái đã được hai doanh nghiệp đưa hối lộ 24,9 tỷ đồng, giai đoạn điều tra bị cáo đã nộp toàn bộ khắc phục hậu quả.

Hình ảnh một số bị cáo tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Quốc Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bị cáo Đinh Quốc Khánh, cựu Phó ban Kế hoạch Marketing Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bị cáo Lê Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa, các bị cáo tại bục khai báo.