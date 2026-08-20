Hình ảnh đường băng nghìn tỷ sân bay Phù Cát sắp về đích
Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Công trường đường cất - hạ cánh số 2 đang bước vào chặng nước rút, khi các hạng mục cuối được khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến vào đầu tháng 9 năm nay.
Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói thầu xây lắp chính có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận.
Sau gần một năm thi công, đến nay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành, trong đó đường cất - hạ cánh số 2 đã hoàn thiện phần kết cấu bê tông.
Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai - cho biết: Đơn vị đang tập trung hoàn tất những phần việc còn lại, phấn đấu đưa đường băng vào bay hiệu chuẩn ngay đầu tháng 9 tới đây.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày này, không khí thi công tại công trường diễn ra khẩn trương. Các công nhân đang tập trung xử lý những công việc cuối như làm sạch bề mặt đường băng, thi công rãnh chống trượt, lắp đặt hệ thống điện, đèn tín hiệu và các thiết bị điều khiển bay.
Trên công trường, luôn duy trì hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị cơ giới được duy trì, chia thành hơn 30 mũi thi công, làm việc đồng loạt trên nhiều hạng mục.
Hệ thống cáp điện đang được khẩn trương lắp đặt, phục vụ các thiết bị chiếu sáng và điều khiển trên đường băng.
Các công nhân đang tập trung thi công rãnh chống trượt (hay rãnh kháng trượt), hoàn thiện mặt đường băng.
Từng rãnh chống trượt cũng được công nhân tranh thủ làm sạch, vệ sinh kỹ.
Công nhân phun nước vệ sinh mặt đường băng, chuẩn bị cho các bước hoàn thiện cuối.
Mặt đường cất hạ cánh số 2 đã cơ bản hoàn thiện, bề mặt bê tông được vệ sinh, làm sạch để chuẩn bị cho các bước kiểm tra, hiệu chuẩn.
Sân bay Phù Cát sau khi hoàn thành nâng cấp có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu). Năng lực khai thác được nâng lên sẽ mở thêm dư địa để Gia Lai tăng kết nối hàng không, thu hút du khách, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch trong thời gian tới.
Theo Trương Định
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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