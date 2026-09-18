Hình ảnh hơn 8.400 hộ dân ngập trong lũ

Bà Vũ Thị Thanh, Phó Trưởng thôn Hà Lâm cho biết, từ tối 16/9 khi nước bắt đầu lên nhanh, thôn đã triển khai di dời các hộ dân cần thiết, ưu tiên người già và những trường hợp ở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu. Đến sáng 17/9, 41 hộ dân đã được di dời an toàn. Bên cạnh đó, các hộ dân nằm trong diện theo dõi đã chủ động kê kích tài sản, lúa gạo, gia súc, gia cầm được đưa lên vị trí cao để giảm thiệt hại có thể xảy ra.