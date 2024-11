Hình ảnh "khác lạ" tại chợ Thủ Dầu Một trong sáng 18-11

TP Thuận An gồm: Rạch Cầu Lớn, rạch Vàm Búng phường Hưng Định; khu vực ngoài đê bao An Sơn - Lái Thiêu thuộc phường Vĩnh Phú, Bình Nhâm; rạch Lái Thiêu, phường Bình Hòa; rạch Cầu Miễu, Sáu Em, Cầu Nhỏ, Ba Tâm, Mương Đỏ phường An Thạnh; các tuyến bờ bao, bờ rạch lún, thấp phường Vĩnh Phú; các cống dưới đê bao An Sơn - Lái Thiêu do Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi - Nước sạch nông thôn quản lý, nhất là 12 cống: 7, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 33, 36, 38, 39, 44.