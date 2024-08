Hình ảnh khó tin ở tuyến metro đắt thứ nhì Việt Nam: Khách chật kín và thích thú vì một điều chưa từng có

Chị Mai (trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) dẫn 3 con đi tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội. Bốn mẹ con chia sẻ ấn tượng nhất với đồng xu vé in hình Chùa Một Cột của tuyến đường sắt đô thị số 3. Chị Mai hy vọng trong tương lai sẽ có tuyến tàu điện trên cao đi qua khu vực An Khánh để chị và các con được sử dụng phương tiện giao thông tiên tiến này hàng ngày.